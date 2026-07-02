Xuân Son cùng đồng đội hứng khởi sang Hàn Quốc

Chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam tập huấn rời Hà Nội và hạ cánh xuống sân bay Incheon - Hàn Quốc vào chiều cùng ngày 2-7.

Trước giờ lên đường, các tuyển thủ Việt Nam tươi cười trò chuyện và thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay Nội Bài.

Các tuyển thủ Việt Nam hứng khởi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn

Bên cạnh các cầu thủ đang đạt trạng thái thể lực tốt, những tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo cũng góp mặt trong chuyến tập huấn lần này.

Việc tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y tế theo dõi sát quá trình điều trị, đồng thời giúp các cầu thủ từng bước lấy lại thể trạng và sẵn sàng trở lại khi đủ điều kiện.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần nhằm kiểm nghiệm lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Cụ thể, ngày 5-7, đội tuyển sẽ gặp Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Ba ngày sau (8-7), thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán Yongin FC của K-League 2. Trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 13-7 trước Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1.

HLV Kim Sang-sik cho biết chuyến tập huấn là cơ hội để ông thử nghiệm các tổ hợp tấn công tốt nhất, với sự xuất hiện của bộ ba cầu thủ Brazil nhập tịch: Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên.

Sau khi về nước ngày 14-7, đội tuyển tiếp tục giao hữu với tuyển Myanmar ngày 18-7 trên sân Thái Nguyên để hoàn thiện toàn bộ khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu bảng A, Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste (24-7), Singapore (31-7), Indonesia (3-8) và Campuchia (7-8). Hai đội nhất, nhì bảng giành quyền vào bán kết. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vào chung kết, phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch.