Messi bật mí nguyên nhân rơi nước mắt khi thắng ngược Ai Cập

ANTD.VN - Lionel Messi lần đầu chia sẻ về khoảnh khắc bật khóc ngay sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập. Siêu sao 39 tuổi thừa nhận anh đã trải qua những cảm xúc trái ngược, từ thất vọng, áp lực đến nhẹ nhõm, sau khi quả phạt đền hỏng suýt khiến nhà đương kim vô địch phải trả giá đắt.

Argentina đã trải qua trận đấu hóc hiểm nhất kể từ đầu World Cup 2026. La Albiceleste bị Ai Cập dẫn trước 2-0 khi đồng hồ bước sang những phút cuối, đứng trước nguy cơ trở thành cựu vương.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi chính Messi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một. Đó là cơ hội vàng để Argentina gỡ hòa nhưng đội trưởng của họ không thể đánh bại thủ môn Mostafa Shobeir từ khoảng cách 11m.

Messi bật mí nguyên nhân rơi nước mắt sau trận thắng Ai Cập

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Messi bật khóc giữa vòng tay đồng đội nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chia sẻ sau trận, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng thừa nhận anh vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh về tình huống bỏ lỡ đó.

"Nói thật, tôi rất thất vọng với những gì diễn ra trong trận đấu, đặc biệt là sau khi bỏ lỡ quả phạt đền. Nếu ghi bàn ở tình huống đó, tôi nghĩ cục diện trận đấu đã khác", Messi chia sẻ.

Messi nghĩ về quả 11m hỏng ăn và bật khóc

Khoảnh khắc sút hỏng trước Ai Cập cũng khiến Messi lập kỷ lục không mong muốn, là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup đá hỏng hai quả phạt đền trong cùng một giải đấu. Trong 8 quả 11m được thực hiện kể từ khi dự World Cup, El Pulga cũng hỏng ăn đến 4 lần.

Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện đúng lúc. Messi lần lượt kiến tạo cho Cristian Romero ghi bàn rồi đích thân gỡ hòa 2-2, mở ra chiến thắng ngược ngoạn mục 3-2 cho đội nhà ở phút 90+2.

Messi tiết lộ bàn thắng của Romero chính là bước ngoặt giúp toàn đội lấy lại niềm tin: "Khi Romero ghi bàn, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm nhận được điều gì đó. Chúng tôi bắt đầu tin mình có thể làm được. Sau đó, chúng tôi tìm thấy bàn gỡ và rồi giành chiến thắng ngay trong 90 phút mà không cần đá hiệp phụ".

"Đội bóng này xứng đáng đi tiếp. Chúng tôi xứng đáng tiếp tục chiến đấu và theo đuổi mục tiêu của mình. World Cup luôn rất khắc nghiệt. Lội ngược dòng khi bị dẫn hai bàn chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi ở giải đấu này không có đối thủ nào trao cho bạn bất cứ điều gì", Messi nhấn mạnh.

Đội trưởng Argentina hiện đã có 8 bàn thắng, nâng tổng số pha lập công của anh tại các vòng chung kết World Cup lên 21. Quan trọng hơn, những giọt nước mắt sau trận không còn là nỗi tiếc nuối, mà trở thành cảm xúc vỡ òa của một người vừa vượt qua khoảnh khắc khó khăn nhất để tiếp tục nuôi giấc mơ bảo vệ ngôi vương cùng La Albiceleste.