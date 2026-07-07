Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Ai Cập: Messi vào tứ kết, nhân đôi nỗi đau cho Ronaldo

ANTD.VN - Siêu máy tính Opta đánh giá Argentina vượt trội trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch được dự đoán có tới 69,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, áp đảo hoàn toàn Ai Cập của Mohamed Salah.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 23h00 đêm nay 7-7 tại Atlanta, Mỹ. Theo dữ liệu từ siêu máy tính Opta sau 25.000 lần mô phỏng, nhà ĐKVĐ là đội chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Thụy Sĩ và Colombia.

Argentina có khả năng chiến thắng gấp hơn 5 lần so với Ai Cập

Các thống kê của Opta cho thấy Argentina sở hữu 69,1% khả năng giành chiến thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Ở chiều ngược lại, Ai Cập chỉ có 12,3% cơ hội tạo nên bất ngờ, trong khi xác suất trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ là 18,5%.

Argentina bước vào vòng 1/8 sau chiến thắng 3-2 trước Cape Verde. Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn bằng một bàn thắng và trải qua kỳ World Cup bùng nổ với 7 bàn, bên cạnh Mbappe và Harry Kane.

Ngoài ra, đội bóng của HLV Lionel Scaloni còn duy trì hiệu suất tấn công cực kỳ ấn tượng với 10 trận World Cup liên tiếp ghi tối thiểu 2 bàn thắng. Nếu tiếp tục duy trì thành tích này trước Ai Cập, Argentina sẽ cân bằng một trong những chuỗi ghi bàn đáng nể nhất lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, Ai Cập giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 sau khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu, sau trận hòa 1-1 kéo dài suốt 120 phút. Đại diện châu Phi vẫn duy trì thành tích bất bại tại World Cup 2026 và đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển châu Phi thứ 5 trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết.

Tỉ lệ chiến thắng của Argentina áp đảo Ai Cập

Người được kỳ vọng nhiều nhất vẫn là Mohamed Salah. Dù gặp vấn đề ở gân kheo trước trận gặp Australia, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút và thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình.

Tại World Cup năm nay, Salah đã tạo ra 16 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, trở thành đầu tàu trong mọi đợt tấn công của Ai Cập.

Dẫu vậy, hàng thủ vẫn là điểm yếu khiến HLV đội bóng Bắc Phi phải đau đầu. Ai Cập đã nhận tới 9 bàn thua trong 6 trận World Cup gần nhất.

Theo đánh giá của Opta, Argentina có cơ hội gấp 5 lần so với Ai Cập để giành vé vào tứ kết. Nếu chơi đúng phong độ, Ai Cập rõ ràng không phải đối thủ của nhà đương kim vô địch. Và nếu Messi tiếp tục ghi bàn và đoạt vé tứ kết, đó sẽ là nỗi đau nhân đôi dành cho kình địch Cristiano Ronaldo, người vừa bị loại cùng ĐT Bồ Đào Nha sau trận thua 0-1 vòng 1/8 trước Tây Ban Nha.