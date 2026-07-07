Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha, Ronaldo chính thức vỡ mộng World Cup

ANTD.VN - Không có phép màu nào xảy ra với Cristiano Ronaldo. Trong kỳ World Cup cuối cùng của mình, CR7 đã phải dừng bước ở vòng 1/8 khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha đánh bại với tỉ số 1-0, với bàn thắng ở phút 90+1 của Mikel Merino.

Rạng sáng 7-7, trận derby bán đảo Iberia tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra đúng như kỳ vọng, khi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tạo nên màn so tài giàu tốc độ, căng thẳng và giàu chất lượng chuyên môn.

Ronaldo nỗ lực trong trận đấu cuối cùng của mình ở World Cup

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Phút thứ 8, Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mở tỉ số. Oyarzabal thoát xuống đối mặt khung thành nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Bên phía Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng nhiều lần xuất hiện trong khu vực cấm địa nhưng không thể đánh bại hàng thủ được tổ chức kín kẽ của đối phương.

Hiệp một diễn ra với thế trận ăn miếng trả miếng. Cuối hiệp, Bồ Đào Nha suýt vượt lên khi cú sút cực mạnh của Nuno Mendes chạm đầu Pedro Porro rồi dội trúng xà ngang khung thành Unai Simon.

Trận derby Iberia diễn ra căng thẳng

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha dần kiểm soát bóng nhiều hơn và kiên trì kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chủ động chờ đợi thời cơ phản công với tốc độ của Rafael Leao cùng khả năng làm tường của Ronaldo. Dù vậy, cả hai vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của nhau.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau quyết định thay người bước ngoặt của HLV Luis de la Fuente. Phút 85, Mikel Merino được tung vào sân và chỉ ít phút sau đã tạo nên sự khác biệt.

Đúng vào phút bù giờ đầu tiên, Ferran Torres thực hiện đường chọc khe thông minh để Merino băng xuống đối mặt Diogo Costa. Tiền vệ của Tây Ban Nha dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha tiễn Ronaldo và Bồ Đào Nha về nước

Mikel Merino là người hùng của Tây Ban Nha

Cổ động viên Tây Ban Nha vỡ òa sung sướng trong khi người hâm mộ Bồ Đào Nha chết lặng. Rất nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ nhưng điều đó không xảy ra.

Những phút bù giờ còn lại, đội bóng áo bã trầu dồn toàn lực lên tấn công nhưng mọi cơ hội đều không đủ khó để đánh bại Unai Simon.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại chiến thắng tối thiểu nghẹt thở cho Tây Ban Nha. La Roja giành quyền góp mặt ở tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bỉ.

Ronaldo tan mộng vô địch World Cup

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha rời giải trong nước mắt Ronaldo. Đây chính là trận đấu cuối cùng của Ronaldo tại một kỳ World Cup. Sau 6 lần tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, chiếc cúp vàng thế giới vẫn mãi là giấc mơ dang dở trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7.