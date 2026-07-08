Messi liên tiếp phá kỷ lục World Cup

ANTD.VN - Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại khi ghi bàn, kiến tạo và thiết lập hàng loạt cột mốc mới, trong chiến thắng ngược dòng kinh điển 3-2 của Argentina trước Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026. Không chỉ đưa nhà đương kim vô địch vào tứ kết, siêu sao 39 tuổi còn xô đổ những kỷ lục tồn tại hàng chục năm ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sau màn trình diễn chói sáng trên sân Atlanta, Messi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 8 bàn, tạm vượt qua Kylian Mbappe và Harry Kane (cùng 7 bàn) để dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Anh cũng tiếp tục củng cố vị thế chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup, với 21 pha lập công.

Messi phá kỷ lục World Cup sau màn ngược dòng ngoạn mục của Argentina

Đáng chú ý hơn, bàn thắng vào lưới Ai Cập giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận knock-out World Cup liên tiếp. Anh chính thức vượt qua cột mốc 5 trận của ba huyền thoại Leonidas, Gyorgy Sarosi và Vava để độc chiếm một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn trực tiếp mở ra cuộc lội ngược dòng bằng đường chuyền chuẩn xác, để Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 1-2 ở phút 79. Đó là pha kiến tạo thứ 9 của anh tại các kỳ World Cup.

Con số này giúp Messi vượt qua Diego Maradona, người từng có 8 kiến tạo, để cân bằng kỷ lục kiến tạo nhiều nhất lịch sử World Cup. Nếu tính theo thống kê từ năm 1966, không cầu thủ nào sở hữu nhiều đường chuyền thành bàn hơn đội trưởng Argentina.

Siêu sao của Argentina cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có kiến tạo ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, từ năm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 đến 2026.

Điều đặc biệt là những kỷ lục mới được thiết lập trong trận đấu mà Argentina từng đứng bên bờ vực bị loại. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni bị Ai Cập dẫn 0-2 đến tận phút 79, dù tạo ra rất nhiều cơ hội. Bản thân Messi cũng đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp 1.

Quả pen hỏng ấy cũng khiến Messi lập kỷ lục không mong muốn, là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup thực hiện hỏng 2 quả phạt đền trong một giải đấu, không tính luân lưu. Đó cũng là quả phạt đền thứ 8 mà Messi thực hiện trong lịch sử dự World Cup… và là quả thứ tư anh sút hỏng.

Sau tất cả, với phong độ chói sáng của Messi cùng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Argentina vẫn đang trên con đường tiến gần hơn mục tiêu bảo vệ thành công cúp vàng thế giới.