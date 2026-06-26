Thái Lan và Indonesia cùng 'buông', tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Hai đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 là Thái Lan và Indonesia đều thừa nhận không có lực lượng mạnh nhất, mục tiêu là cọ xát, tiến sâu nhất có thể chứ không phải vô địch.

ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ 24-7 đến 26-8, với sự tham gia của 10 đội bóng mạnh khu vực.

Thái Lan - đội giàu thành tích nhất giải với 7 lần vô địch và Indonesia - đội 6 lần vào chung kết song chưa một lần vô địch là hai ứng viên nặng ký được dự báo sẽ cùng đương kim vô địch Việt Nam tranh ngôi vị cao nhất trong mùa giải đấu kỷ niệm 30 năm.

Sau Indonesia tới lượt Thái Lan thừa nhận không có lực lượng mạnh nhất, tuyển Việt Nam tăng thêm cơ hội vô địch ASEAN Cup 2026

Thế nhưng thông tin từ HLV trưởng Thái Lan và Indonesia cho biết, cả hai đội đều không thể có lực lượng mạnh nhất (do ASEAN Cup không nằm trong lịch FIFA Days nên các CLB chủ quản không có nghĩa vụ nhả quân cho tuyển quốc gia).

Cụ thể, HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan cho biết do thiếu lực lượng nên Liên đoàn bóng đá Thái Lan không giao cho ông chỉ tiêu vô địch ASEAN Cup 2026.

"ASEAN Cup sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát hướng tới tương lai. Chúng tôi sẽ không đặt áp lực thành tích lên vai cầu thủ. Điều cần ở họ là thể hiện hết khả năng và phong độ tốt nhất của mình. Tuyển Thái Lan sẽ tập trung vào từng trận một, cố gắng tiến xa nhất có thể", nhà cầm quân người Anh chia sẻ.

Tương tự, HLV John Herdman của Indonesia thừa nhận: "ASEAN Cup là cơ hội để chúng tôi sử dụng các cầu thủ đang thi đấu trong nước, từ đó có đánh giá về khả năng của họ, phục vụ cho các mục tiêu tương lai".

Indonesia đang sở hữu đội hình trị giá 30 triệu euro - đắt giá nhất lịch sử Đông Nam Á nhờ dàn cầu thủ Hà Lan nhập tịch hơn 20 người. Tuy nhiên hầu hết số này đang thi đấu châu Âu, và không thể trở về thi đấu ASEAN Cup 2026.

Đích ngắm của Thái Lan và Indonesia là FIFA ASEAN Cup vào tháng 10. Đây là giải đấu Đông Nam Á đầu tiên do FIFA tổ chức, và các CLB chủ quản buộc phải nhả quân cho đội tuyển.

Về phần mình, việc Thái Lan và Indonesia "buông" giúp tuyển Việt Nam gia tăng cơ hội bảo vệ chức vô địch.

So với các đối thủ, Việt Nam là đội tuyển hội quân sớm nhất, chuẩn bị kỹ nhất. Thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu tập luyện từ ngày 23-6, có 12 ngày tập huấn Hàn Quốc và đá tập 3 trận tại đây với "quân xanh" chất lượng, rồi về nước giao hữu quốc tế với Myanmar, trước khi chính thức ra quân tại ASEAN Cup 2026.

Theo Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú, mục tiêu trước mắt của tuyển Việt Nam là vào chung kết ASEAN Cup 2026 để khẳng định vị thế tốp đầu bóng đá khu vực.