Indonesia gọi 14 cầu thủ con lai, quyết tranh nhất bảng với Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 7 này. Indonesia nằm cùng bảng A với đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Theo khẳng định của Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia Indonesia - Sumardji, mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là ngôi nhất bảng A, xa hơn là chức vô địch ASEAN Cup 2026 - nơi họ từng vào chung kết 6 lần nhưng thua cả 6.

Cầu thủ Hà Lan nhập tịch - Justin Hubner (bên phải) là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách 50 cầu thủ Indonesia được triệu tập cho ASEAN Cup 2026

Trở ngại lớn nhất với tuyển Indonesia là khó triệu tập được tất cả các cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch đang thi đấu nước ngoài, do ASEAN Cup 2026 diễn ra ngoài FIFA Days.

Theo công bố mới nhất, tuyển Indonesia đã gửi giấy triệu tập cho 50 cầu thủ. Trong số này đáng chú ý có 5 cái tên đang thi đấu nước ngoài là Justin Hubner (thuộc biên bế CLB Fortuna Sittard, Hà Lan), Tim Geypens (FC Emmen, Hà Lan), Matthew Baker (CLB Melbourne City, Australia), Marcelino Ferdinan (CLB Oxford United, Anh) và Mitchell Baker (CLB Colorado Rapids, Mỹ).

Trong số này, ngoại trừ Marcelino Ferdinan, 4 cái tên còn lại đều là con lai gốc Hà Lan, Australia nhập tịch.

Bên cạnh đó, Indonesia gọi 10 cầu thủ con lai nhập tịch khác (hầu hết gốc Hà Lan) gồm: Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Dion Markx, Ivar Jenner, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Rafael Struick.

Theo kế hoạch, tuyển Indonesia sẽ tập luyện trong nước chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 tiếp Campuchia trên sân nhà Pakansari ngày 27-7. Indonesia sẽ gặp Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng A ngày 3-8, trận đấu dự báo sẽ quyết định ngôi nhất, nhì bảng đấu.