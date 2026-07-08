HLV Ai Cập nói lời cay đắng về FIFA và Messi

ANTD.VN - Sau thất bại đầy tiếc nuối trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026, HLV Hossam Hassan đã tạo nên làn sóng tranh luận khi công khai chỉ trích công tác trọng tài, đồng thời đưa ra phát biểu gây chú ý rằng nhiều người "muốn Lionel Messi tiếp tục hiện diện tại World Cup".

Ai Cập đã ở rất gần tấm vé vào tứ kết khi dẫn trước nhà đương kim vô địch 2-0 đến tận phút 78. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 10 phút cuối trận, Argentina ghi liền ba bàn của Romero, Messi và Enzo Fernandez để hoàn tất màn ngược dòng khó tin 3-2.

Sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì chỉ tiếc nuối vì đánh rơi lợi thế, HLV Hossam Hassan hướng sự bức xúc vào những quyết định của trọng tài Francois Letexier.

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Chiến lược gia 59 tuổi cho rằng đội bóng của ông không nhận được sự đối xử công bằng: "Chúng tôi không nhận được sự tôn trọng hay tinh thần fair-play. Có một quả phạt đền bị từ chối, một tình huống khác xứng đáng được VAR xem xét nhưng điều đó đã không xảy ra. Bàn thắng thứ hai của chúng tôi cũng bị hủy theo cách rất khó hiểu. Tôi cảm thấy đã có sức ép từ phía Argentina tác động đến trọng tài".

"Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tại sao thể thao cũng không thể công bằng? Tôi không bị thuyết phục bởi kết quả cũng như những gì diễn ra trên sân hôm nay", ông Hassan thêm vào.

HLV Ai Cập cho rằng các học trò của ông mới là đội chơi hay hơn nhà đương kim vô địch: "Chúng tôi chơi tốt hơn Argentina ở nhiều thời điểm của trận đấu. Nhưng kết quả cuối cùng lại chịu tác động bởi những yếu tố không chỉ nằm trên sân cỏ".

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Đỉnh điểm của buổi trả lời phỏng vấn đến khi HLV Hassam nhấn mạnh: "Tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng họ muốn quảng bá giải đấu. Họ muốn nhà đương kim vô địch tiếp tục hiện diện. Họ muốn Messi tiếp tục ở lại World Cup. Tôi đã nói với trọng tài chính rằng điều này thật bất công. Nếu ai đó đang cố che giấu điều gì, thì sớm hay muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày".

Ai cũng hiểu những phát biểu của HLV Ai Cập nhằm vào FIFA và nó nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ đồng tình khi cho rằng đội bóng châu Phi đã chịu không ít quyết định bất lợi, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định đây chỉ là phản ứng cảm tính sau khi Ai Cập đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn và bị loại đầy cay đắng khỏi World Cup 2026.