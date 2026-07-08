FIFA lại làm dậy sóng World Cup: Cả 5 trọng tài trận tứ kết của Pháp đều là người Argentina

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang làm dậy sóng World Cup 2026 khi công bố tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận tứ kết giữa Pháp và Morocco. Theo đó, cả 5 trọng tài điều hành trực tiếp trên sân đều mang quốc tịch Argentina, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử các vòng knock-out World Cup.

Theo thông báo chính thức từ FIFA, trọng tài chính của trận đấu diễn ra trên sân Gillette ở Boston (Mỹ) sẽ là Facundo Tello. Hai trợ lý biên gồm Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade. Trong khi đó, Dario Herrera được phân công làm trọng tài thứ tư, còn Cristian Navarro đảm nhiệm vai trò trợ lý dự bị.

Như vậy, toàn bộ 5 thành viên làm nhiệm vụ trên sân đều đến từ Argentina. Danh sách các trọng tài VAR hiện vẫn chưa được FIFA công bố.

ĐT Pháp sẽ đối mặt với điều gì ở tứ kết gặp Morocoo khi cả 5 trọng tài đều là người Argentina

Đây được xem là cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một trận đấu thuộc giai đoạn knock-out có toàn bộ ê-kíp trọng tài trên sân cùng quốc tịch.

Ngay sau khi danh sách được công bố, quyết định của FIFA lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ khi một trận đấu có sự góp mặt của tuyển Pháp lại được điều hành bởi tổ trọng tài đều đến từ Argentina, đội tuyển vẫn đang thi đấu World Cup 2026 và hoàn toàn có thể là đối thủ nếu Pháp vào chung kết.

"Chắc là họ chỉ nhầm chút thôi chứ không thể có chuyện hài hước như vậy", một CĐV mỉa mai. Trong khi đó, một người hâm mộ khác lại chua chát: "Sao không đưa luôn Messi vào phòng VAR cho rồi đi".

Dù FIFA chưa đưa ra bất kỳ giải thích nào về quyết định phân công này, việc lựa chọn toàn bộ ê-kíp Argentina đã vô tình tạo nên vấn đề nhạy cảm trước giờ bóng lăn tứ kết, và nó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ Pháp, đội bóng cùng với Argentina được xem là ứng cử viên lớn cho chức vô địch Mundial năm nay.