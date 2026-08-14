Bóng đá Malaysia dậy sóng vì cầu thủ nhập tịch 'lậu' được công nhận là nội binh

ANTD.VN - 4 trong 7 cầu thủ dính lùm xùm nhập tịch "lậu" bị FIFA phanh phui vẫn được CLB Johor Darul Ta'zim đăng ký là nội binh và được ban tổ chức VĐQG Malaysia công nhận, tạo nên làn sóng bức xúc.

Tháng 9-2025, FIFA công bố kết luận điều tra chứng minh 7 tuyển thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch Malaysia là trái phép, đồng thời ra quyết định cấm thi đấu 1 năm (tới tháng 9-2026) đối với cả 7 cầu thủ.

AFC sau đó hủy kết quả Malaysia thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, xử thua ngược 0-3, do có sử dụng các cầu thủ nhập tịch "lậu".

4 cầu thủ bị FIFA xác định nhập tịch "lậu" được chấp thuận đăng ký thi đấu giải VĐQG Malaysia trong tư cách nội binh (Ảnh: ASEAN Football)

Vụ việc gây bức xúc kéo dài và vẫn đang âm ỉ trong làng bóng Malaysia. Điển hình là việc Ultras Malaysia - Hội cổ động viên lớn nhất Malaysia với hơn 8 vạn thành viên tuyên bố tẩy chay đội tuyển quốc gia bằng cách không tới sân cổ vũ các trận đấu có đội nhà tại ASEAN Cup 2026, đồng thời nêu một loạt yêu cầu, bao gồm việc tước quốc tịch của 7 cầu thủ nhập lậu đã bị FIFA phanh phui, gây tổn hại tới uy tín và danh dự đội tuyển quốc gia Malaysia.

Bức xúc bùng phát trở lại khi mới đây, 4 trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" là Jon Irazábal, Gabriel Palmero, Hector Hevel, João Figueiredo đầu quân cho CLB Johor Darul Ta'zim và được đội này đăng ký nội binh tại giải VĐQG Malaysia 2026/27 khởi tranh từ 21-8 tới và có thể thi đấu từ tháng 9 khi đã hết án treo giò 1 năm của FIFA.

Việc đăng ký này được ban tổ chức chấp thuận với lý do cả 4 cầu thủ đều đang có quốc tịch Malaysia, đáp ứng tiêu chí của giải đấu.

Theo ASEAN Football, điều này đã gây ra tranh luận trong bóng đá Malaysia. Nhiều người hâm mộ cho rằng sự chấp thuận trên mang lại lợi thế lớn cho Johor Darul Ta'zim so với các CLB khác, đặc biệt là trong bối cảnh giấy tờ đủ điều kiện của các cầu thủ đang còn tranh cãi.

Giải VĐQG Malaysia cho phép mỗi đội cho ra sân cùng lúc tối đa 7 ngoại binh. Với việc 4 cầu thủ nhập tịch "lậu" được công nhận là nội binh, Johor Darul Ta'zim có thể ra sân với 11 cầu thủ gốc ngoại, lợi thế hơn hẳn các đội còn lại.

Chưa kể, Johor Darul Ta'zim còn gần 10 cầu thủ nhập tịch khác nên hoàn toàn có thể chơi cả mùa giải bằng 100% cầu thủ gốc ngoại.

Đáng chú ý, Johor Darul Ta'zim không chỉ chơi ở giải VĐQG Malaysia - nơi họ đang giữ kỷ lục vô địch 12 mùa giải liên tiếp gần nhất, mà còn thi đấu Cúp 1 Đông Nam Á, C1 châu Á.