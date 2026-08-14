Nghi án bán độ ở ASEAN Cup 2026: Nhiều cầu thủ Lào bị điều tra

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) đã đề nghị Bộ Công an nước này điều tra những dấu hiệu bất thường trong cả 4 trận đấu của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026, trong đó không loại trừ khả năng có hành vi bán độ và dàn xếp tỉ số.

Theo công văn được LFF gửi tới Bộ Công an Lào ngày 7-8, Liên đoàn bóng đá Lào cho rằng những diễn biến tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 có dấu hiệu nghiêm trọng và cần được cơ quan chức năng làm rõ. Liên đoàn cho biết đã trực tiếp phỏng vấn toàn bộ cầu thủ, đồng thời tiến hành xác minh những thông tin ban đầu và thu thập dữ liệu, bằng chứng liên quan.

Nhiều cầu thủ Lào đối mặt nghi vấn dàn xếp tỉ số tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: LFF)

LFF nhận định khả năng xảy ra hành vi phạm tội là cao, song chưa công khai danh tính bất kỳ cầu thủ nào bị nghi ngờ.

Tại ASEAN Cup 2026, Lào toàn thua cả 4 trận ở bảng B. Đội bóng này lần lượt nhận thất bại 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia, 1-4 trước Philippines và 2-7 trước Myanmar.

Không chỉ thua liên tiếp, đội tuyển Lào còn xuất hiện một loạt tình huống khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi.

Trong trận gặp Malaysia, Viengxay có pha phản lưới nhà. Cầu thủ này sau đó tiếp tục đưa bóng vào lưới nhà trong cuộc đối đầu Philippines.

Phetdavanh Somsanith cũng để lại dấu ấn không mong muốn khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận ra quân gặp Thái Lan. Sau án treo giò ở trận Malaysia, cầu thủ này trở lại và tiếp tục nhận thẻ đỏ trực tiếp trong cuộc đối đầu Philippines.

Đến trận cuối cùng gặp Myanmar ngày 4-8, Sayfon Keoharam cũng bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Một trong những tình huống gây chú ý nhất xảy ra trong thất bại 0-4 của Lào trước Malaysia.

Phút 84, Malaysia được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm. Wan Kuzain thực hiện cú sút bằng chân phải, đưa bóng hướng về khu vực gần giữa khung thành.

Thủ môn Keo Souvannasangso ban đầu đứng hơi lệch sang bên phải. Anh dường như đã phán đoán được hướng bóng và bắt đầu di chuyển để thực hiện pha cản phá.

Tuy nhiên, khi bóng đi vào đúng tầm với, thủ môn 26 tuổi bất ngờ thu tay lại rồi ngã xuống thay vì cố gắng đẩy bóng.

Qua những góc quay truyền hình, pha xử lý này tạo cảm giác Souvannasangso đã từ bỏ nỗ lực cản phá. Đáng chú ý, cú sút của Wan Kuzain cũng không đi quá hiểm.

Tình huống nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và trở thành một trong những chi tiết được người hâm mộ nhắc đến khi bàn về những màn trình diễn bất thường của đội tuyển Lào.

Lào thua cả 4 trận ở ASEAN Cup 2026 (Ảnh: LFF)

Dù vậy, LFF không cáo buộc đích danh Keo Souvannasangso hay bất kỳ cầu thủ nào dàn xếp tỉ số. Việc có thực sự xảy ra hành vi bán độ hay không vẫn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Việc Liên đoàn chính thức gửi công văn tới Bộ Công an cho thấy nghi vấn đã được xem xét ở mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận, mọi cáo buộc liên quan đến bán độ hay dàn xếp tỉ số vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn.