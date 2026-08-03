3 vạn khán giả Indonesia thách thức bản lĩnh tuyển Việt Nam

ANTD.VN - 3 vạn vé đã bán kết, sân Pakansari (Bogor, Indonesia) dự báo mang tới thử thách cực đại cho bản lĩnh và tinh thần thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận quyết đấu chủ nhà tối 3-8.

12 tiếng trước giờ trận Indonesia - Việt Nam lăn bóng, ban tổ chức sân Pakansari xác nhận với truyền thông rằng toàn bộ 3 vạn vé đã bán hết.

"Nếu như trận gặp Campuchia có 22.000 khán giả tới sân thì ở trận gặp Việt Nam, toàn bộ 30.000 vé đã bán kết, cho thấy sức hút rất lớn của cuộc so tài này", Bola Sport cho hay.

3 vạn vé trận Indonesia - Việt Nam đã bán kết (Ảnh: ASEAN Football)

Theo truyền thông Indonesia, người hâm mộ xứ vạn đảo ban đầu không dành sự quan tâm quá lớn cho ASEAN Cup 2026. Thế nhưng sát giờ trận gặp Việt Nam, sức hút tăng gấp nhiều lần và vé nhanh chóng được bán hết, thậm chí xuất hiện vé chợ đen được rao cao gấp 2-3 lần giá gốc.

Một số nguyên nhân được chỉ ra như: tuyển Indonesia đang đà thắng, đương kim vô địch Việt Nam là đối thủ nhiều duyên nợ và lớn nhất của Indonesia tại vòng bảng, đặc biệt nếu thắng trận này Indonesia sẽ giành vé sớm vòng bảng còn Việt Nam nguy cơ cao bị loại.

Sức ép từ 3 vạn khán giả Indonesia trên sân Pakansari chắ chắn sẽ thách thức tâm lý thi đấu, sự tập trung của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đây từng là sân đấu chứng kiến hai thất bại của tuyển Việt Nam: 1-3 trước Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2018 và 1-2 trước chủ nhà Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016.

Indonesia (áo trắng) trong trận thắng Campuchia 5-1 tại sân nhà Pakansari hôm 27-7 (Ảnh: CNN Indonesia)

Chuyến làm khách tại Pakansari đồng thời là thước đo bản lĩnh của tuyển Việt Nam trong tình cảnh ngặt nghèo sau trận hòa ngoài mong đợi trước Singapore tại Mỹ Đình.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng Indonesia để tự quyết tấm vé bán kết ở lượt cuối gặp Campuchia. Nếu hòa, vé bán kết vẫn còn nhưng rủi ro vẫn tiềm ẩn. Trường hợp thua, nguy cơ bị loại là rất lớn. Vì vậy, nhập trận với mục tiêu 3 điểm hay cầm hòa cũng là bài toán không dễ cho toàn đội.

Indonesia không có đội hình mạnh nhất (vắng gần 10 cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch đang thi đấu châu Âu) trong khi tuyển Việt Nam dự giải với tư cách đương kim vô địch và mang tới đội hình mạnh nhất, bao gồm 4 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Lê Giang Patrick.

Sự tương quan này càng tạo áp lực lên đôi chân các tuyển thủ Việt Nam trên sân Pakansari. Nhưng ngược lại, đây là cơ hội để tuyển Việt Nam chứng minh bản lĩnh nhà đương kim vô địch.

"Lửa thử vàng...", muốn đứng vững trên ngôi vị cao nhất, không còn lựa chọn nào khác là phải đánh bại mọi đối thủ cản đường.