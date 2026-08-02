UEFA muốn lật đổ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

ANTD.VN - Cuộc khủng hoảng tại FIFA chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Chủ tịch Gianni Infantino đang phải đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2016. Sau khi kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) hủy bỏ vì làn sóng phản đối dữ dội, UEFA được cho là đang chuẩn bị những bước đi nhằm buộc người đứng đầu FIFA rời ghế.

Tờ Telegraph của Anh khẳng định LĐBĐ châu Âu UEFA đã yêu cầu Gianni Infantino từ chức. Trong trường hợp Chủ tịch LĐBĐ thế giới FIFA không chấp nhận, tổ chức quản lý bóng đá châu Âu sẽ xúc tiến thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Nguồn tin cho biết toàn bộ 55 Liên đoàn thành viên UEFA sẵn sàng bỏ phiếu chống ông Infantino. Theo điều lệ, UEFA chỉ cần nhận được sự ủng hộ của 43 thành viên để kích hoạt quy trình này.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong một sự kiện (Ảnh: Getty Images)

Kế hoạch FFE khiến FIFA rơi vào tâm bão

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise - công ty dự kiến tiếp quản hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu lớn của FIFA, bao gồm World Cup nam và World Cup nữ.

Điểm gây tranh cãi nhất là kế hoạch bán 20% cổ phần của FFE cho các nhà đầu tư tư nhân. Theo FIFA, nhóm đầu tư do Thrive Eternal dẫn đầu đã bày tỏ mong muốn tham gia thương vụ. Thrive Eternal được sáng lập bởi doanh nhân Joshua Kushner - em trai Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Gianni Infantino khẳng định việc thành lập FFE sẽ tạo thêm nguồn tài chính để phát triển bóng đá toàn cầu. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng nhiều Liên đoàn thành viên khác. Trước sức ép ngày càng lớn, FIFA buộc phải hủy bỏ dự án.

UEFA tuyên bố "mất niềm tin"

Dù hoan nghênh việc FIFA rút lại kế hoạch FFE, UEFA khẳng định niềm tin dành cho Gianni Infantino đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Trong thông báo chính thức, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết sẽ phối hợp với các Liên đoàn thành viên cũng như các Liên đoàn châu lục khác để đánh giá toàn diện quá trình xây dựng dự án, đồng thời thiết lập các cơ chế nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

UEFA cũng nhắc lại những cam kết mà ông Infantino từng đưa ra khi tranh cử chức Chủ tịch FIFA năm 2016. "Tất cả những lời hứa về tính minh bạch đều không được thực hiện. Thỏa thuận thiếu minh bạch mà ông ấy xây dựng và tìm cách thông qua hoàn toàn trái ngược với những gì từng cam kết", UEFA nhấn mạnh.

Theo tổ chức này, với quỹ dự trữ hơn 5 tỷ USD, FIFA hoàn toàn có đủ năng lực tài chính để mở rộng chương trình FIFA Forward hiện nay mà không cần bán một phần tài sản thương mại của bóng đá thế giới.

Ghế Chủ tịch FIFA bắt đầu lung lay

Theo Telegraph, sự phản đối không chỉ xuất hiện bên ngoài mà còn lan vào chính nội bộ FIFA. Áp lực tiếp tục gia tăng khi cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro tuyên bố từ chức và gọi FFE là "một thỏa thuận tồi đối với bóng đá".

Giám đốc điều hành Kevin Lamour cũng công khai chỉ trích cách điều hành của Chủ tịch FIFA, cho biết ngay cả bộ máy điều hành cũng không được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án.

Những diễn biến mới khiến cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau bất ngờ trở thành tâm điểm.

Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên UEFA. Trong khi đó, Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani - đồng thời là một trong các Phó chủ tịch FIFA - được đánh giá là ứng viên tiềm năng nếu cuộc đua thực sự xuất hiện.

Dù vậy, Gianni Infantino khẳng định ông chưa có ý định rời nhiệm sở. Chủ tịch FIFA thừa nhận kế hoạch FFE đã tạo ra nhiều tranh cãi, nhưng cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với các liên đoàn thành viên trong thời gian tới nhằm tìm tiếng nói chung và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá thế giới, đặc biệt tại những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn.

Nếu sức ép từ UEFA và các liên đoàn tiếp tục gia tăng, FIFA có thể sẽ bước vào giai đoạn biến động lớn nhất trong gần một thập kỷ qua, với tương lai của chính Gianni Infantino trở thành dấu hỏi lớn trước thềm cuộc bầu cử năm 2027.