Indonesia muốn vé bán kết sớm song cũng dè chừng tuyển Việt Nam

ANTD.VN - "Nếu đánh bại Việt Nam, chúng ta sẽ là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết", CNN Indonesia nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo đội nhà không được phép chủ quan trước nhà đương kim vô địch ở trận đấu quan trọng nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Cuộc so tài giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam (20h30 ngày 3-8, sân Pakansari) là trận đấu tâm điểm vòng bảng ASEAN Cup 2026.

CNN Indonesia cho rằng hai chiến thắng 5-1 trước Campuchia, 3-0 trước Timor Leste đều là trước đối thủ không cùng đẳng cấp, và tới đây gặp đương kim vô địch Việt Nam mới là "thử thách thực sự" dành cho đội nhà.

"Indonesia và Việt Nam là đối thủ nhiều duyên nợ, không chỉ ở AFF Cup hay SEA Games, mà họ tại vòng loại World Cup lẫn Asian Cup. Việt Nam xứng đáng là đối thủ đáng gờm của Indonesia bởi những thành tích khá tốt ở cấp khu vực và thứ hạng FIFA của họ. Indonesia cần chuẩn bị chu đáo mọi phương diện cho trận đấu này và là cơ hội thử thách bản lĩnh trên hành trình chinh phục vô địch ASEAN Cup 2026", CNN Indonesia chỉ ra.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, nơi Việt Nam (áo đỏ) thắng Indonesia 1-0 trên sân Việt Trì - Phú Thọ (Ảnh: VFF)

Tờ báo Indonesia đánh giá kết quả của cuộc đối đầu trên sân Pakansari sẽ quyết định trực tiếp tới số phận của hai đội.

"Indonesia hiện có 6 điểm/2 trận, Việt Nam 4 điểm/2 trận trong khi xếp đầu bảng là Singapore 7 điểm/3 trận. Một chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp Indonesia có 9 điểm để giành vé bán kết sớm một vòng đấu, thậm chí sẽ là đội đầu tiên vào bán kết", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Tờ báo Indonesia đồng thời cảnh báo đội nhà không được phép chủ quan: "Trận hòa Singapore không đồng nghĩa sức mạnh của Việt Nam giảm sút. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc là những tân binh nhập tịch đáng chú ý, trong khi Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Xuân Mạnh hay Thành Chung đều là những cái tên quen mặt với bóng đá Indonesia. Trước tính chất quan trọng của trận đấu và quyết tâm chiến thắng từ cả phía, chắc chắn hai đội sẽ phải duy trì sự tập trung, thi đấu cường độ cao suốt 90 phút".

Một tờ báo khác của Indonesia - Bola Sport dẫn thống kê đối đầu cho thấy Việt Nam và Indonesia đã có cuộc cạnh tranh khốc liệt suốt nhiều thập kỷ qua.

"Kể từ 1991 đến nay, Indonesia và Việt Nam đã gặp nhau 31 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trong đó Indonesia thắng 11 lần, Việt Nam thắng 9 lần, còn lại 11 trận kết thúc với tỷ số hòa", Bola Sport dẫn chứng.