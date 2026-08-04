ĐT Việt Nam chiếm đầu bảng, đẩy nguy cơ bị loại cho Indonesia

ANTD.VN - Chiến thắng 3-0 tại Pakansari đã hoán đổi tình cảnh giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia, đồng thời xoay chuyển cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 trước lượt trận cuối.

Trước lượt trận áp chót, tuyển Việt Nam (4 điểm) chỉ xếp hạng ba tại bảng A và đối diện nguy cơ bị loại khi phải làm khách trên sân Indonesia - đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất giải đấu năm nay. Trong khi Indonesia (6 điểm) chỉ cần 3 điểm để giành vé bán kết sớm một vòng đấu.

Trái với những dự báo trước trận, tuyển Việt Nam đã xuất sắc hóa giải áp lực để giành chiến thắng đậm 3-0 trước sự bất ngờ và bất lực của chủ nhà.

Đội tuyển Việt Nam chiếm ngôi nhất bảng sau trận thắng thuyết phục Indonesia

Kết quả này đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên chiếm ngôi nhất bảng với 7 điểm/3 trận, cùng điểm nhưng hơn Singapore (nhì bảng) về hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, Indonesia (6 điểm/3 trận) rơi xuống hạng ba và lượt cuối phải gặp Singapore để quyết đấu vé bán kết. Singapore chỉ cần hòa, trong khi Indonesia buộc phải thắng nếu không muốn sớm dừng chân từ vòng bảng.

Cũng ở lượt cuối, đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đội đã bị loại là Campuchia và dự báo sẽ giành trọn 3 điểm để vào bán kết với ngôi nhất bảng, đồng thời tránh gặp đội nhất bảng B ở vòng đấu loại trực tiếp.

Mục tiêu của cả Indonesia và Việt Nam là vào chung kết, trong khi Singapore - đội từng 4 lần vô địch ASEAN Cup - rất khát khao lấy lại vị thế cũ, nhất là khi bóng đá Đảo quốc sư tử đang đà tiến bộ với tấm vé dự Asian Cup 2027 sau 4 thập kỷ.