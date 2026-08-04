ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân Pakansari, ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò và chia sẻ bí quyết giúp đội thắng thuyết phục.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là một trong những thử thách khó khăn nhất của tuyển Việt Nam kể từ đầu giải, khi phải làm khách trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tuy nhiên, ông hài lòng khi toàn đội đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận: "Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao và giành được chiến thắng. Ba điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn trong cuộc đua phía trước".

HLV Kim Sang-sik tiết lộ bí quyết giúp tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không quên gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam đã tiếp thêm động lực cho toàn đội.

"Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực tuyệt vời của họ. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các cổ động viên đã có mặt trên sân cũng như những người hâm mộ theo dõi đội tuyển từ quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo", HLV Kim nói.

So với trận hòa Singapore trước đó, HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự. Theo ông, cách tiếp cận trận đấu không thay đổi, nhưng những cầu thủ được trao cơ hội đã đáp ứng rất tốt yêu cầu chiến thuật.

"Sự chuẩn bị cho trận gặp Indonesia không khác nhiều so với trận đấu trước. Điều khác biệt là những cầu thủ được trao cơ hội như Đình Bắc hay Hai Long đã thi đấu rất tốt và đóng góp tích cực vào lối chơi chung", ông chia sẻ.

Thực tế trên sân cho thấy những sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik đều phát huy hiệu quả. Hai Long ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ngay trong hiệp một, còn Đình Bắc liên tục gây sức ép lên hàng thủ Indonesia bằng những pha di chuyển thông minh và nguồn năng lượng dồi dào.

HLV Kim Sang-sik cho biết ông rất vui khi Đình Bắc vượt qua được áp lực tâm lý sau trận hòa Singapore, để chơi một trận đấu ấn tượng.

"Sau trận gặp Singapore, tôi đã suy nghĩ khá nhiều về quyết định thay Đình Bắc sớm. Nhưng hôm nay, cậu ấy đã vượt qua áp lực rất tốt và có màn trình diễn đáng khen. Tôi muốn dành lời khen cho Đình Bắc", HLV Kim Sang-sik nói.

Ngoài Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik cũng dành những lời nhận xét tích cực cho Trương Tiến Anh: "Tiến Anh di chuyển rất nhiều và giữ vai trò rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển. Cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội và thể hiện được giá trị của mình".

ĐT Việt Nam thắng thuyết phục ngay tại Indonesia (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ việc chỉ có khoảng hai ngày chuẩn bị sau trận gặp Singapore khiến thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể: "Sau trận gặp Singapore, chúng tôi chỉ có khoảng hai ngày chuẩn bị nên thể lực toàn đội bị ảnh hưởng khá nhiều. Những điều chỉnh về nhân sự cùng sự linh hoạt của các cầu thủ trên hàng công đã giúp đội tuyển tận dụng tốt thời điểm đối thủ suy giảm thể lực".

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia không chỉ giúp tuyển Việt Nam vươn lên nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn cho thấy dấu ấn chiến thuật ngày càng rõ nét của HLV Kim Sang-sik. Với màn trình diễn thuyết phục tại Pakansari, nhà đương kim vô địch tiếp tục khẳng định vị thế của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Đông Nam Á năm nay.