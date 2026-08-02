Indonesia vs Việt Nam: Lịch sử cân bằng, tuyển Việt Nam giữ thống kê đáng nể

ANTD.VN - Trận Indonesia gặp Việt Nam trên sân Pakansari lúc 20h30 ngày 3-8 được xem là bước ngoặt của bảng A ASEAN Cup 2026. Dù lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía đội bóng xứ Vạn đảo, tuyển Việt Nam lại đang sở hữu chuỗi thành tích rất ấn tượng trước đối thủ này tại đấu trường Đông Nam Á.

Indonesia nhỉnh hơn sau hơn ba thập kỷ đối đầu

Kể từ lần đầu gặp nhau vào năm 1991, đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã chạm trán tổng cộng 31 lần.

Indonesia đang nhỉnh hơn với 11 chiến thắng, trong khi tuyển Việt Nam thắng 9 trận. Hai đội hòa nhau tới 11 lần, cho thấy đây là một trong những cặp đấu cân bằng và nhiều duyên nợ nhất của bóng đá khu vực.

Việt Nam vs Indonesia là cặp đấu đầy duyên nợ

Khoảng cách giữa hai đội còn thể hiện rõ qua số bàn thắng. Indonesia ghi được 36 bàn sau 31 lần đối đầu, chỉ nhiều hơn tuyển Việt Nam đúng một pha lập công, khi đội bóng áo đỏ có 35 bàn thắng.

Những con số này cho thấy hầu hết các cuộc đối đầu giữa hai đội đều diễn ra với thế trận giằng co và được quyết định bởi rất ít khoảnh khắc.

Chiến thắng năm 2024 giúp Việt Nam xóa dớp

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ngày 15-12-2024 tại vòng bảng ASEAN Cup. Ở trận đấu trên sân Việt Trì, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Quang Hải ở phút 77.

Quang Hải từng chọc thủng lưới Indonesia cách đây 2 năm

Đó là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik, giúp đội tuyển chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp trước Indonesia trong năm 2024.

Trước đó, Việt Nam lần lượt thua 0-1 tại Asian Cup, tiếp tục nhận thất bại 0-1 và 0-3 ở vòng loại World Cup 2026.

ASEAN Cup là điểm tựa của tuyển Việt Nam

Nếu xét riêng đấu trường ASEAN Cup, cán cân giữa hai đội gần như cân bằng tuyệt đối.

Hai đội đã gặp nhau 13 lần trước khi bước vào cuộc tái đấu năm 2026. Mỗi đội cùng có 3 chiến thắng, còn lại là 7 trận hòa.

Indonesia ghi 18 bàn, trong khi tuyển Việt Nam có 17 lần làm tung lưới đối phương.

Dẫu vậy, lợi thế trong những kỳ ASEAN Cup (AFF Cup) gần đây lại nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Đội bóng áo đỏ đang sở hữu chuỗi 4 trận liên tiếp không để Indonesia ghi bàn. Chuỗi trận này bắt đầu bằng trận hòa 0-0 ở AFF Cup 2021, tiếp đó là hai lượt bán kết AFF Cup 2022 với kết quả 0-0 và 2-0, trước khi Việt Nam thắng 1-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Điều đáng chú ý hơn là Indonesia chưa một lần chọc thủng lưới tuyển Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á kể từ trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình ngày 7-12-2016.

Đó là thống kê rất đáng khích lệ với hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik trước cuộc tái đấu.

Trận đấu quyết định cuộc đua bảng A

Indonesia đang có phong độ rất cao khi toàn thắng hai trận đầu, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste nhưng sau đó bị Singapore cầm hòa 0-0, qua đó chấm dứt chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn.

Hiện Indonesia có 6 điểm, nhiều hơn tuyển Việt Nam 2 điểm. Đội bóng xứ Vạn đảo rất muốn thắng trên sân nhà để tiến rất gần tấm vé vào bán kết. Ngược lại, một kết quả thuận lợi sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lại quyền tự quyết trước lượt trận cuối.