Messi nhận kết quả thất vọng trong ngày trở lại sau World Cup 2026

ANTD.VN - Sáng 2-8, Lionel Messi chính thức trở lại thi đấu sau World Cup 2026, nhưng màn tái xuất của siêu sao người Argentina không trọn vẹn khi Inter Miami để Columbus Crew cầm hòa 2-2 trên sân nhà tại giải MLS.

Dù hai lần vươn lên dẫn trước, Inter Miami vẫn không thể giữ trọn 3 điểm, trong đó tình huống phản lưới của tân binh Casemiro trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Tình huống diễn ra ở phút 34, khi Miami đang dẫn 1-0 bởi bàn thắng của Luis Suarez ở phút 16. Trong pha lùi về hỗ trợ phòng ngự, Casemiro xử lý thiếu chính xác và vô tình đưa bóng về lưới nhà, gỡ 1-1 cho Columbus Crew.

Messi trong ngày trở lại thất vọng cùng Inter Miami (Ảnh: Leomessiclub)

Tưởng như hiệp một sẽ kết thúc với kết quả hòa thì Inter Miami lại kịp tái lập lợi thế ở những phút bù giờ.

Phút 45+5, Luis Suarez tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo để Noah Allen dứt điểm tung lưới Columbus Crew. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1.

Đến phút 53, khoảnh khắc được nhiều người chờ đợi khi Lionel Messi xuất hiện lần đầu sau chung kết World Cup 2026, khi được tung vào sân thay Pinter. Dù vậy, sự hiện diện của Messi không đủ để giúp Inter Miami gia tăng cách biệt. Columbus Crew mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi liên tiếp buộc hàng thủ đội chủ nhà phải chống đỡ.

Ở chiều ngược lại, các pha phản công của Inter Miami thiếu sự chính xác trong những đường chuyền quyết định, khiến Suarez và Messi không có nhiều cơ hội dứt điểm.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Columbus Crew cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 84. Brais Mendez tận dụng tốt khoảng trống trong vòng cấm để dứt điểm chính xác, ấn định tỉ số hòa 2-2.

Đây là kết quả đáng thất vọng khi Inter Miami từng thắng đối thủ này 3/4 trận sân nhà gần nhất. Ngày Messi trở lại vì thế chưa thể trở thành ngày hội của Miami. Thay vào đó, tâm điểm của trận đấu lại là pha phản lưới đáng tiếc của Casemiro cùng màn vùng lên của Columbus Crew để ra về với 1 điểm.