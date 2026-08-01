Danny Welbeck nói gì khi gia nhập Chelsea ở tuổi 36?

ANTD.VN - Ngày 1-8, Chelsea chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Danny Welbeck từ Brighton. Đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận tiền đạo 36 tuổi người Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, tới 2028.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Welbeck sẽ lập tức lên đường tới Hong Kong (TQ) để hội quân cùng Chelsea trong chuyến du đấu hè, bắt đầu hành trình mới trong màu áo xanh.

Danny Welbeck chính thức gia nhập Chelsea (Ảnh: ChelseaFC)

Ngay trong ngày ra mắt ở London, anh không giấu được sự háo hức khi gia nhập một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất ở tuổi 36: "Khi biết Chelsea dành sự quan tâm cho mình, tôi thực sự cảm thấy vô cùng tự hào. Ai cũng biết đây là một CLB có bề dày lịch sử và luôn đặt mục tiêu chinh phục những danh hiệu lớn qua từng mùa giải".

"Tôi rất vinh dự khi được gia nhập một đội bóng có tầm vóc như Chelsea, nhất là vào thời điểm tôi cảm nhận CLB đang bước vào một giai đoạn đầy triển vọng. Tôi đã quen biết một số cầu thủ ở đây và cũng có những cuộc trao đổi rất tích cực với HLV. Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được sự gắn kết. Khát khao cống hiến trong tôi vẫn luôn cháy bỏng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho Chelsea, mang đến niềm tự hào cho CLB cũng như các cổ động viên", Welbeck chia sẻ.

Sự xuất hiện của Welbeck mang đến cho Chelsea thêm một lựa chọn giàu kinh nghiệm trên hàng công. Sau nhiều năm chinh chiến tại Premier League, tiền đạo người Anh được đánh giá cao ở khả năng di chuyển thông minh, hoạt động rộng và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Welbeck tròn 36 tuổi vào tháng 11 tới (Ảnh: ChelseaFC)

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Chelsea cũng kỳ vọng Welbeck sẽ đóng vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ hòa nhập và phát triển trong môi trường giàu sức cạnh tranh.

Với bản hợp đồng mới này, đội bóng của HLV Xabi Alonso tiếp tục cho thấy quyết tâm xây dựng đội hình có chiều sâu để hướng tới mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải 2026/27.