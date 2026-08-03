ANTD.VN - Tối 3-8, đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Indonesia 3-0 ngay tại sân Pakansari, ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Các pha lập công của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son không chỉ mang về chiến thắng quan trọng mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành lại lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Được thi đấu trên sân nhà, Indonesia nhập cuộc với quyết tâm cao. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà còn chưa kịp ổn định đội hình, tuyển Việt Nam đã tung ra đòn đánh phủ đầu.

Phút thứ 6, các học trò của HLV Kim Sang-sik tổ chức pressing ngay bên phần sân đối phương để đoạt bóng. Hai Long nhanh chân chuyền cho Hoàng Đức, trước khi tiền vệ này tung đường chọc khe đầy tinh tế để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata, mở tỉ số 1-0.

Thắng áp đảo Indonesia, ĐT Việt Nam rộng cửa vào bán kết (Ảnh: Đức Đồng/VNE)

Sau bàn thua, Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình. Phút 12, Thom Haye xoay người dứt điểm trong vòng cấm nhưng Bùi Hoàng Việt Anh kịp thời lao người cản phá, cứu nguy cho khung thành của Patrik Lê Giang.

Thoát khỏi sức ép, tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự sắc bén trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút 15, Thành Long tung đường chọc khe mở toang hàng thủ Indonesia. Hai Long bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi bình tĩnh dứt điểm bằng chân phải, nâng cách biệt lên 2-0 trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng hiếm ai có thể nghĩ rằng ĐT Việt Nam dẫn Indonesia 2 bàn chỉ sau 15 phút thi đấu.

Hai bàn thua chóng vánh khiến Indonesia rơi vào thế bế tắc. HLV John Herdman buộc phải rời khán đài xuống khu kỹ thuật để trực tiếp chỉ đạo các học trò nhằm tìm cách xoay chuyển tình thế.

Trong khi đội chủ nhà loay hoay tìm đường vào khung thành Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, 45 phút đầu tiên khép lại với cách biệt 2-0 cho đội khách.

Sang hiệp hai, Indonesia đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, trong khi tuyển Việt Nam chủ động lùi sâu, duy trì cự ly đội hình hợp lý và chờ thời cơ phản công.

Phút 63, HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son và Hoàng Hên vào sân nhằm tăng tốc cho các đợt phản công. Ngay sau khi xuất hiện, Xuân Son đã khiến hàng thủ Indonesia chao đảo với những pha bứt tốc đầy uy lực.

Phút 71, Hoàng Đức xử lý khéo léo ở giữa sân trước khi chọc khe đúng nhịp để Xuân Son băng xuống đối mặt thủ môn. Tiền đạo gốc Brazil khống chế gọn gàng rồi lạnh lùng dứt điểm chân trái vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho tuyển Việt Nam.

Sau 3 trận, ĐT Việt Nam có 7 điểm và dẫn đầu bảng A cùng Singapore (7 điểm), hơn về hiệu số. Chiến thắng áp đảo ngay trên sân Pakansari không chỉ giúp tuyển Việt Nam đòi lại món nợ trước Indonesia mà còn cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ nét của HLV Kim Sang-sik. Lối chơi pressing hiệu quả, chuyển đổi trạng thái sắc bén và khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng đã mang về ba điểm quý giá, giúp nhà đương kim vô địch tiến thêm một bước dài trên hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.