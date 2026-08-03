Lan tỏa bản lĩnh Việt qua giải đấu Muay - Kickboxing V1 Championship

ANTD.VN - Sau thời gian ấp ủ, V1 Championship chính thức công bố chương mới của giải đấu võ thuật đối kháng Muay - Kickboxing chuyên nghiệp mang tên "The Glory Born - Bản lĩnh khai mở vinh quang" diễn ra vào ngày 23.8.2026 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu.

Thị trường thể thao đối kháng thực chiến nước nhà hiện nay đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của MMA & Boxing. Trong bối cảnh đó, V1 Championship bước lên đài đấu không phải để cạnh tranh sáo rỗng, mà đóng vai trò là cột trụ thứ ba – một đấu trường võ đạo nhân văn, thô ráp, gai góc nhưng mang đậm hơi thở dân tộc với sứ mệnh được thể hiện rõ trong bộ nhận diện: Bất khuất - Lan tỏa - Tôn vinh.

V1 Championship kế thừa di sản võ thuật thực chiến từ nền tảng giải Muay - Kickboxing Đạt Hoà Championship

Đặt trong bối cảnh thể thao đối kháng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, sự ra đời của V1 Championship mang một ý nghĩa đặc biệt, với cam kết dành 100% lợi nhuận vé để tiếp sức viện phí cho bệnh nhân ung bướu.

V1 Championship kế thừa di sản võ thuật thực chiến từ nền tảng giải Muay - Kickboxing Đạt Hoà Championship (được tổ chức 4 năm liên tục không lợi nhuận, là giai đoạn định hình bản sắc, đặt những viên gạch đầu tiên cho tinh thần võ thuật đối kháng thực chiến), giải đấu đã có bước chuyển mình thần tốc, vươn tầm thành đại hội đối kháng chuyên nghiệp cấp quốc gia. Với sự góp mặt của 24 võ sĩ và 12 cặp đấu cùng quỹ giải thưởng lên đến 720 triệu đồng, đây không chỉ là một giải đấu đối khác đẳng cấp mà còn được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện cục diện “kiềng ba chân” của nền võ thuật đối kháng chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Dịp này, ban tổ chức chính thức ra mắt bộ nhận diện với điểm nhấn là chữ “V”, đại diện cho Việt Nam. Đây được xem là biểu tượng của cội nguồn sức mạnh. Bên cạnh đó, đây cũng là từ viết tắt của “Victory”, thể hiện khát vọng vinh quang và “Võ thuật” biểu trưng cho nơi bản lĩnh được thử lửa. Ngoài ra, biểu tượng cây tre nằm ở trung tâm là hình ảnh biểu tượng cho sự dẻo dai, bền bỉ trước những áp lực, thử thách. Đây cũng là một tinh thần thượng võ, không bao giờ khuất phục.

Trong khi đó, hình ảnh viền nắm đấm thép biểu trưng cho bản lĩnh thép của người Việt được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh. Vũ khí thứ 9 là sự kết hợp giữa ý chí, nội lực - những yếu tố đánh thức bản lĩnh vượt ngưỡng.

Theo ban tổ chức, tại V1 Championship, các võ sĩ sẽ kích hoạt “vũ khí thứ 9” để tạo nên những trận tranh tài đẹp mắt, lan tỏa thông điệp vượt qua những khó khăn bằng ý chí nghị lực và tinh thần kỷ luật. Khán giả đến với V1 Championship không chỉ để xem những màn “so găng”, mà còn đến để "nạp năng lượng", được truyền cảm hứng từ ý chí của các võ sĩ và thấy mình được hun đúc bản lĩnh qua sự kiên cường trên sàn đấu.

Không chỉ giữ trọn tinh thần võ thuật thuần túy, V1 Championship chính là lời khẳng định tầm nhìn, nơi không chỉ tổ chức show, mà đang vận hành một hệ sinh thái mang giá trị sâu sắc. Theo thông tin của ban tổ chức, 100% doanh thu bán vé tại Nhà thi đấu Rạch Miễu sẽ được sử dụng làm tiền viện phí, hỗ trợ cho các bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ tạo ra một sân chơi, cạnh tranh sòng phẳng, V1 Championship còn hướng đến một thông điệp ấn tượng, tạo nên giá trị cốt lõi là sự tin tưởng đối với mọi người.

Từ quyết định đó, ban tổ chức V1 Championship mong muốn thiết lập một góc nhìn đương đại gai góc: sự đồng điệu tuyệt đối về ý nghĩa và nội lực giữa võ sĩ trên sàn đấu và bệnh nhân trên giường bệnh. Trên đài đấu, võ sĩ dùng bản lĩnh thép để chinh phục đỉnh cao vinh quang; ở một chiến tuyến khác, các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cũng đang đánh thức sức mạnh nội tại bền bỉ để kiên cường vượt qua những thử thách lớn nhất của cuộc đời. Và hành trình đó sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ chính thông điệp ý nghĩa của một giải đấu võ thuật đối kháng được tổ chức tại Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng có thể tạo ra một giải đấu chuyên nghiệp thuần Việt, mang đậm màu sắc Việt Nam. Bên cạnh việc lan tỏa tinh thần thể thao võ đạo đến với cộng đồng, mong rằng V1 Championship sẽ còn là nhịp cầu nối để tinh thần của những chiến binh và phong trào "bứt phá vươn lên", chuyển hóa sức mạnh võ đài thành hỗ trợ thiết thực cho hàng trăm bệnh nhân ung bướu”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Cổng bán vé chính thức của đêm thượng đài V1 Championship sẽ được kích hoạt vào ngày 8/8/2026.