Chelsea trình làng cầu thủ U40 thứ hai sau Welbeck

ANTD.VN - Chelsea tiếp tục tạo nên những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ 36 tuổi Jordan Henderson. Bên cạnh đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng bán trung vệ Trevoh Chalobah cho Como ở Serie A.

Ngày 3-8, Chelsea chính thức trình làng tân binh Jordan Henderson. Đây là cầu thủ U40 thứ hai mà The Blues đưa về trong mùa hè năm nay, sau Danny Welbeck. Tiền vệ người Anh gia nhập Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Brentford.

Trong buổi ra mắt, cựu đội trưởng Liverpool bày tỏ sự phấn khích khi bắt đầu chương mới trong sự nghiệp. "Khi nhìn vào tầm vóc của Chelsea, một HLV mà tôi luôn dành sự ngưỡng mộ và chất lượng của đội hình hiện tại, tôi biết đây là cơ hội không thể bỏ lỡ", Henderson chia sẻ.

Chelsea công bố tân binh 36 tuổi Jordan Henderson (Getty Images)



Tiền vệ 36 tuổi cũng cho biết tham vọng của ban lãnh đạo Chelsea là yếu tố quan trọng nhất khiến anh quyết định cập bến Stamford Bridge.

"Tôi thực sự ấn tượng với quyết tâm đưa Chelsea trở lại đỉnh cao. Về phần mình, tôi sẽ cống hiến tất cả mỗi ngày, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ, để giúp đội bóng và các đồng đội đạt được mục tiêu", anh nói.

Henderson trưởng thành từ Sunderland và có trận ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ngay trên sân Stamford Bridge vào năm 2008. Đến mùa hè 2011, anh chuyển sang Liverpool, nơi kế thừa tấm băng đội trưởng từ Steven Gerrard và trở thành thủ lĩnh đưa đội bóng giành hàng loạt danh hiệu, nổi bật là Champions League 2019 và Premier League 2020.

Sau khi rời Anfield, Henderson lần lượt thi đấu cho Al-Ettifaq, Ajax và Brentford trước khi lựa chọn Chelsea là điểm dừng chân tiếp theo.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền vệ kỳ cựu này đã có 91 lần khoác áo tuyển Anh, giành ngôi á quân EURO 2020 và hạng ba tại World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Chelsea đã đạt được thỏa thuận miệng với Como về thương vụ Trevoh Chalobah. Theo đó, đại diện Serie A sẽ chi 30 triệu euro phí chuyển nhượng cố định kèm 6 triệu euro phụ phí để sở hữu trung vệ người Anh.

Sự xuất hiện của Henderson được kỳ vọng sẽ bổ sung kinh nghiệm, tố chất thủ lĩnh và bản lĩnh cho phòng thay đồ, trong khi thương vụ Chalobah không chỉ giúp Chelsea giảm quỹ lương mà còn tạo thêm khoảng trống cho những gương mặt mới cạnh tranh suất đá chính.