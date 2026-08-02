HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam đến Indonesia để giành trọn 3 điểm"

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam không sang Indonesia với mục tiêu giành một trận hòa. Trước cuộc đối đầu mang tính quyết định ở bảng A ASEAN Cup 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội hướng tới mục tiêu cao nhất là giành trọn 3 điểm trên sân Pakansari.

Chiều 2-8, HLV Kim Sang-sik cùng thủ môn Patrik Lê Giang tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, diễn ra lúc 20h tối mai 3-8.

Mở đầu buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận trận hòa Singapore ở lượt đấu trước vẫn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng trở thành động lực để toàn đội quyết tâm thể hiện tốt hơn trong chuyến làm khách trên đất Indonesia.

HLV Kim Sang-sik tuyên bố ĐT Việt Nam đến Indonesia để giành trọn 3 điểm (Ảnh: VFF)

"Ở trận gặp Singapore, chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng. Toàn đội vẫn còn tiếc nuối về kết quả đó. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và đều mong muốn có màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu ngày mai", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết điều kiện thời tiết tại Bogor không tạo ra nhiều trở ngại bởi khá tương đồng với Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu lối chơi của Indonesia để xây dựng phương án đối phó phù hợp.

Theo HLV Kim Sang-sik, Indonesia là đội bóng sở hữu nhiều cá nhân chất lượng và đang đạt phong độ rất cao. "Indonesia có nhiều cầu thủ giỏi. Họ sở hữu tiền đạo tận dụng rất tốt lợi thế thể hình trong các tình huống không chiến, cùng những cầu thủ có khả năng tạo ra các đường chuyền quyết định. Đây cũng là đội bóng chơi pressing rất quyết liệt và chuyển đổi trạng thái nhanh", ông nói.

Dù đánh giá cao đối thủ, HLV Kim Sang-sik vẫn bày tỏ niềm tin vào sức mạnh của tuyển Việt Nam. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, yếu tố đã giúp đội tuyển giữ sạch lưới sau hai lượt trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026.

"Các cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bản thân. Tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào mà mạnh nhờ sức mạnh tập thể. Chính sự gắn kết sẽ giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Khi được hỏi về mục tiêu ở trận đấu trên sân Pakansari, HLV Kim Sang-sik đưa ra câu trả lời đầy dứt khoát: "Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành một điểm, mà hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm".

Cùng tham dự họp báo, thủ môn Patrik Lê Giang cũng thể hiện quyết tâm rất lớn trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà. Thủ thành của tuyển Việt Nam khẳng định mỗi lần khoác áo đội tuyển quốc gia đều là niềm tự hào đặc biệt và toàn đội luôn bước vào mọi trận đấu với tinh thần cao nhất.

"Được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là niềm vinh dự lớn nhất đối với tôi. Mỗi trận đấu đều có ý nghĩa như nhau và tôi luôn ra sân với sự tập trung cao nhất. Indonesia là đối thủ mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và niềm tự hào cho đất nước", Patrik Lê Giang nói.