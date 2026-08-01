MU ngược dòng hạ Atletico Madrid, Mbeumo rực sáng với cú đúp

ANTD.VN - Man United tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, khi đánh bại Atletico Madrid với tỉ số 2-1 trên sân Strawberry Arena (Thụy Điển). Dù để đối thủ vượt lên từ rất sớm, cú đúp của Bryan Mbeumo trong hiệp hai đã giúp Quỷ đỏ hoàn tất màn lội ngược dòng thuyết phục.

HLV Michael Carrick tiếp tục tận dụng loạt trận giao hữu để thử nghiệm đội hình khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và các tân binh. Không ít trụ cột của MU vẫn chưa hội quân sau World Cup 2026, trong khi Atletico Madrid cũng ra sân với lực lượng thiếu vắng nhiều tuyển thủ quốc gia.

Đội bóng Tây Ban Nha nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 5. Từ tình huống đưa bóng vào từ cánh trái của Arnau Ortiz, trái bóng đi với quỹ đạo khó lường, vượt qua toàn bộ hàng thủ MU trước khi bay thẳng vào lưới.

MU 2-1 Atletico Madrid: Bryan Mbeumo lập cú đúp giúp Quỷ đỏ ngược dòng (Ảnh: Getty Images)

Bàn thua sớm khiến MU gặp không ít khó khăn. Atletico chủ động chơi chặt chẽ, tổ chức phòng ngự kỷ luật và liên tục khiến các đợt lên bóng của đại diện Premier League rơi vào bế tắc.

Dần lấy lại quyền kiểm soát bóng, MU cố gắng khai thác hai biên để tìm khoảng trống nhưng chưa thể tạo ra khác biệt.

Phải sang hiệp 2, bước ngoặt mới xuất hiện khi tài năng trẻ Shea Lacey bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Quỷ đỏ.

Trên chấm 11m, Bryan Mbeumo không mắc sai lầm nào khi đánh lừa thủ môn Atletico, quân bình tỉ số 1-1 và thổi bùng khí thế cho MU.

Sau bàn gỡ, đại diện nước Anh chơi càng lúc càng thanh thoát. Khi thế trận hoàn toàn nghiêng về MU, Bryan Mbeumo tiếp tục để lại dấu ấn. Phút 74, tiền đạo này chọn vị trí chính xác trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa MU vượt lên dẫn trước 2-1. Đây cũng là tỉ số chung cuộc trận giao hữu này.

Chiến thắng trước Atletico Madrid giúp MU nối dài đà hưng phấn sau trận thắng Rosenborg, đồng thời mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho HLV Michael Carrick trong quá trình hoàn thiện đội hình hướng tới mùa giải 2026/27.