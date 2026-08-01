Tuyển Việt Nam sang Indonesia, thầy Kim hứa rút kinh nghiệm

ANTD.VN - Chia điểm trong bất lực trước Singapore, HLV Kim Sang-sik thừa nhận "khó chỉ ra điểm sáng" và hứa cùng toàn đội rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận quyết đấu chủ nhà Indonesia ngày 3-8.

Tối 31-7, đương kim vô địch Việt Nam dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn Singapore song đã chấp nhận chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Thực tế, Xuân Son cùng đồng đội có hàng tá cơ hội dứt điểm nhưng lại không thể một lần đưa bóng vào lưới Singapore - đối thủ từng thua thầy trò Kim Sang-sik 1-5 tại bán kết mùa trước.

Tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế trong tấn công và tìm bàn thắng (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang-sik hứa rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt trận đấu Indonesia (Ảnh: VFF)

"Thật khó để chỉ ra điểm sáng từ trận này. Dù vậy, tôi vẫn đánh giá cao ý chí thi đấu của đội. Các cầu thủ vẫn thể hiện hết mình, tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là trong hiệp một, nhưng chỉ chưa tận dụng được. Cá nhân tôi cũng như các cầu thủ đều tiếc nuối vì không thể chiến thắng, đền đáp được kỳ vọng từ người hâm mộ", HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại họp báo sau trận.

Trận này, HLV Kim Sang-sik có nhiều quyết định thay người gây tranh cãi, đơn cử như sớm rút Đình Bắc từ cuối hiệp 1, thay cùng 2 cầu thủ (Thành Long, Việt Cường vào thay Quang Hải, Văn Hậu) khi trận đấu chỉ còn khoảng 1 phút bù giờ.

Theo lý giải của nhà cầm quân người Hàn, các quyết định nhân sự đều hướng tới mục tiêu chiến thuật của ban huấn luyện.

"Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để phân tích những vấn đề còn tồn tại và tìm ra giải pháp phù hợp. Điều quan trọng lúc này là chuẩn bị thật tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho trận đấu với Indonesia", ông Kim cho biết.

Tuyển Việt Nam di chuyển sang Indonesia sáng 1-8 (Ảnh: VFF)

Sau ít giờ nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay (1-8), đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài để bay sang Indonesia, chuẩn bị cho trận quyết đấu chủ nhà thuộc lượt trận áp chót bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra sau đây hai ngày.

Hiện tuyển Việt Nam với 4 điểm/2 trận đang bất lợi khi xếp sau Indonesia (6 điểm/2 trận) và Singapore (7 điểm/3 trận). Thầy trò Kim Sang-sik buộc phải có điểm trước chủ nhà Indonesia để nuôi cơ hội tại lượt cuối.