Trúng đấu giá đất nhưng thực địa không khớp hồ sơ, người mua phải làm gì?

ANTD.VN - Trúng đấu giá đất nhưng diện tích, mốc giới ngoài thực địa không khớp hồ sơ, người dân cần yêu cầu đo đạc, xác minh và xử lý thế nào để bảo vệ quyền lợi?

Trúng đấu giá, nộp đủ tiền, thậm chí đã được cấp sổ đỏ nhưng khi ra thực địa lại không tìm thấy đúng lô đất hoặc diện tích thiếu so với hồ sơ là tình huống hiếm nhưng có thể gây thiệt hại lớn. Người dân cần yêu cầu đo đạc, đối chiếu hồ sơ địa chính và làm việc bằng văn bản thay vì tự thỏa thuận với hộ liền kề.

Hình minh họa (AI).

Một vụ việc tại Quảng Ngãi đang thu hút sự chú ý khi người dân trúng đấu giá hai lô đất số 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc từ năm 2007, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008 nhưng đến năm 2018 mới phát hiện lô số 19 không có đủ diện tích trên thực địa. Ngày 11/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu địa phương làm rõ nguyên nhân và giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Từ trường hợp này, câu hỏi đặt ra là người tham gia đấu giá cần kiểm tra gì trước khi xuống tiền và phải làm thế nào nếu hồ sơ pháp lý một đằng, thực địa một nẻo?

Trước khi đấu giá, người dân có được đi xem đất thực tế?

Có.

Luật Đấu giá tài sản hiện hành quy định tổ chức hành nghề đấu giá phối hợp với người có tài sản đấu giá tạo điều kiện để người tham gia trực tiếp xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng và tài liệu liên quan. Việc xem tài sản phải được bố trí trong ít nhất 3 ngày làm việc liên tục theo thời gian luật định.

Với quyền sử dụng đất, người tham gia không nên chỉ xem vị trí trên sơ đồ quảng cáo hoặc nghe người môi giới chỉ lô từ ngoài đường. Tốt nhất phải đối chiếu tối thiểu số thửa, tờ bản đồ, diện tích, hình thể thửa đất, đường tiếp cận và vị trí thực tế.

Nếu chưa xác định được lô nào ngoài thực địa, người mua có thể yêu cầu đơn vị tổ chức hoặc cơ quan có đất đấu giá hướng dẫn xác định thửa theo hồ sơ địa chính.

Điều cần lưu ý là quyền được xem tài sản không đồng nghĩa mọi khu đất đấu giá bắt buộc phải được cắm mới từng mốc ranh riêng để người tham gia xem. Vì vậy, nếu giá trị lô đất lớn, người tham gia càng nên yêu cầu làm rõ mốc giới trước khi quyết định trả giá.

Hồ sơ đấu giá đất phải thể hiện những gì?

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải có các thông tin quan trọng như vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất nếu có, hình thức giao hoặc cho thuê đất, thời hạn sử dụng, đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá.

Đáng chú ý, hồ sơ của thửa đất đưa ra đấu giá còn phải có thông tin quy hoạch liên quan và trích lục bản đồ địa chính, mảnh trích đo bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất nếu chưa có bản đồ địa chính.

Như vậy, pháp luật không đặt yêu cầu rằng mọi thông báo đấu giá công khai phải in một bảng tọa độ X-Y của từng đỉnh thửa ngay trên thông báo. Tuy nhiên, hồ sơ địa chính làm căn cứ đưa đất ra đấu giá phải đủ để xác định thửa đất về vị trí, diện tích và hình thể.

Đây là tài liệu đặc biệt quan trọng nếu sau này xảy ra tranh chấp kiểu “sơ đồ có lô nhưng thực địa không thấy lô”.

Trước khi đặt cọc một lô đất có giá trị lớn, người dân nên lưu lại bản thông báo đấu giá, quy chế cuộc đấu giá, sơ đồ phân lô, trích lục hoặc tài liệu được cung cấp khi xem đất. Không nên chỉ giữ ảnh quảng cáo trên mạng.

Sổ đỏ đã cấp nhưng thực tế không đủ diện tích, xử lý thế nào?

Việc đầu tiên không phải là tự tìm phần đất thiếu ở nhà hàng xóm, cũng không nên tự dịch chuyển mốc giới.

Người sử dụng đất cần đề nghị cơ quan có thẩm quyền đo đạc, kiểm tra và đối chiếu đồng thời nhiều tài liệu: hồ sơ đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, quyết định giao đất, biên bản bàn giao trên thực địa, hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận đã cấp.

Luật Đất đai quy định trường hợp giấy chứng nhận có sai sót về thông tin thửa đất so với hồ sơ đăng ký đã được kiểm tra thì có cơ chế đính chính. Tuy nhiên, nếu giấy chứng nhận được xác định là cấp không đúng diện tích đất, đây lại là trường hợp có thể thuộc diện thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định để xử lý và cấp lại theo đúng hồ sơ hợp pháp.

Nếu chính người sử dụng đất phát hiện giấy chứng nhận cấp không đúng quy định, Luật Đất đai cho phép gửi kiến nghị bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Cơ quan này phải kiểm tra, xem xét việc xử lý giấy đã cấp.

Quy định về đăng ký đất đai cũng hướng dẫn người dân gửi kiến nghị bằng văn bản kèm giấy chứng nhận; hồ sơ sau đó được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý, cập nhật lại hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Nói cách khác, không phải trường hợp nào thiếu diện tích cũng chỉ cần “đính chính sổ đỏ”. Phải xác định trước sai ở đâu: đo đạc, hồ sơ phân lô, bàn giao đất, cấp giấy hay do ranh giới ngoài thực địa đã biến động.

Cơ quan đấu giá hay cơ quan quản lý đất phải chịu trách nhiệm?

Phải căn cứ vào nguyên nhân.

Tổ chức hành nghề đấu giá chịu trách nhiệm về quy trình tổ chức cuộc đấu giá, công khai thông tin, hồ sơ được cung cấp và tạo điều kiện cho người tham gia xem tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá.

Nhưng đối với việc xác lập thửa đất nào được mang ra đấu giá, hồ sơ địa chính, diện tích, quy hoạch, quyết định giao đất và bàn giao đất ngoài thực địa, trách nhiệm còn thuộc cơ quan, đơn vị được giao tổ chức đấu giá đất và cơ quan quản lý nhà nước về đất đai theo từng công đoạn. Hồ sơ thửa đất được đưa ra đấu giá phải được cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy và phối hợp tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá.

Do đó, khi xuất hiện tình trạng “sổ có đất nhưng ngoài thực địa không có”, không nên mặc nhiên yêu cầu riêng công ty đấu giá giải quyết toàn bộ.

Người dân phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ khâu nào sai và đơn vị nào chịu trách nhiệm về sai lệch đó.

Người trúng đấu giá có quyền yêu cầu giao đủ đất theo hồ sơ không?

Về nguyên tắc, người trúng đấu giá đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm thực hiện đúng kết quả đấu giá và quyết định giao đất hợp pháp.

Luật Đất đai quy định sau khi người trúng đấu giá hoàn thành tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, cơ quan quản lý đất đai thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy và phối hợp bàn giao đất trên thực địa.

Vì vậy, nếu quyết định công nhận kết quả, quyết định giao đất và giấy chứng nhận đều xác định một thửa đất có diện tích cụ thể thì người trúng đấu giá có cơ sở yêu cầu cơ quan chức năng giải thích vì sao thực tế không thể bàn giao đúng nội dung đó.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người dân được tự lấy phần đất liền kề cho đủ diện tích, cũng không có nghĩa cơ quan nhà nước có thể tự đổi sang một lô khác mà không có căn cứ và thủ tục pháp lý phù hợp.

Nếu đất thực tế vẫn tồn tại nhưng mốc giới hoặc dữ liệu địa chính sai, hướng xử lý có thể là đo đạc, xác lập lại ranh giới và điều chỉnh hồ sơ.

Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô đất ngay từ đầu đã không đủ điều kiện hoặc giấy chứng nhận được cấp sai diện tích, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý quyết định và giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai.

Không thể giao đất thì có được hoàn tiền, bồi thường?

Đây là phần cần đặc biệt thận trọng.

Nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận kết quả đấu giá, quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận không thể tiếp tục thực hiện, người dân nên yêu cầu trong văn bản xử lý phải xác định rõ số phận của tiền sử dụng đất, tiền đặt trước đã chuyển thành nghĩa vụ tài chính và các khoản đã nộp khác.

Không nên chấp nhận một câu trả lời miệng kiểu “không còn đất nên chờ phương án”.

Việc bồi thường thêm các thiệt hại như chi phí vay vốn, thiệt hại do không thể xây dựng, chi phí đi lại hoặc các tổn thất khác không tự động phát sinh chỉ vì diện tích thực tế bị thiếu. Muốn yêu cầu bồi thường phải xác định căn cứ trách nhiệm, hành vi trái pháp luật, thiệt hại thực tế và quan hệ giữa hành vi với thiệt hại; nếu thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì còn phải đối chiếu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành. Văn bản hợp nhất mới nhất của luật này được ban hành tháng 8/2025.

Với những vụ việc kéo dài nhiều năm, giá đất đã thay đổi mạnh hoặc có tranh chấp với hộ liền kề, phương án hoàn tiền hay bồi thường càng không nên suy đoán trước khi có kết luận xác minh và quyết định cụ thể.

Khiếu nại đến đâu trước?

Người dân nên phân biệt đơn đề nghị kiểm tra và đơn khiếu nại.

Khi mới phát hiện thực địa không khớp, bước đầu nên gửi văn bản đề nghị đo đạc, xác minh và bàn giao đất tới cơ quan quản lý đất đai, cơ quan có trách nhiệm bàn giao và cơ quan đã ban hành quyết định liên quan. Hồ sơ nên kèm giấy chứng nhận, quyết định trúng đấu giá, chứng từ nộp tiền, sơ đồ phân lô và ảnh hiện trạng.

Nếu sau đó xuất hiện một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người dân cho rằng trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi của mình, Luật Khiếu nại cho phép khiếu nại lần đầu tới người đã ban hành quyết định hoặc cơ quan có người thực hiện hành vi hành chính. Người dân cũng có quyền lựa chọn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định.

Thời hiệu khiếu nại nói chung là 90 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại, trừ những trường hợp có trở ngại được pháp luật tính loại trừ.

Vì vậy, không có một địa chỉ duy nhất đúng cho mọi vụ “đất đấu giá thiếu diện tích”. Phải xác định người dân đang phản đối quyết định nào: công nhận kết quả đấu giá, giao đất, cấp giấy hay hành vi không bàn giao đất.

Đã trúng đấu giá nhưng phát hiện bất thường, không nên tự ý ngừng nộp tiền

Đây là chi tiết rất đáng lưu ý từ năm 2026.

Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP đang có hiệu lực quy định riêng đối với đấu giá đất ở cho cá nhân: trường hợp người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ nộp tiền dẫn đến quyết định công nhận kết quả bị hủy thì có thể bị cấm tham gia đấu giá đất ở từ 2–5 năm nếu không nộp tiền, hoặc từ 6 tháng đến 3 năm nếu nộp không đầy đủ. Cơ chế này có hiệu lực từ ngày 6/1/2026 đến hết ngày 28/2/2027 nếu không có quy định mới thay thế tương ứng.

Vì vậy, nếu vừa trúng đấu giá đã phát hiện thửa đất có dấu hiệu sai vị trí hoặc thiếu diện tích, người trúng không nên tự ý bỏ thời hạn nộp tiền và cho rằng mình chắc chắn không có trách nhiệm.

Cách an toàn hơn là lập tức gửi văn bản cho cơ quan công nhận kết quả đấu giá và cơ quan quản lý đất đai, đề nghị kiểm tra, xác định hiện trạng và có văn bản hướng dẫn xử lý nghĩa vụ tài chính. Với khoản tiền lớn hoặc vụ việc phức tạp, nên có luật sư kiểm tra hồ sơ trước khi hết hạn nộp tiền.

5 giấy tờ nên giữ từ trước khi đấu giá đến lúc nhận đất

Người tham gia đấu giá đất nên lưu đầy đủ thông báo đấu giá; quy chế cuộc đấu giá và hồ sơ/sơ đồ thửa đất được cung cấp; quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; toàn bộ chứng từ nộp tiền; quyết định giao đất, biên bản bàn giao và giấy chứng nhận.

Nếu có buổi xem thực địa, người tham gia cũng nên lưu ảnh hoặc video thể hiện vị trí, đường đi, mốc ranh và ngày xem đất.

Đây không phải thủ tục bắt buộc để cuộc đấu giá có hiệu lực, nhưng khi xảy ra sai lệch, những tài liệu này giúp xác định thông tin nào đã được cung cấp cho người mua và sai sót phát sinh ở công đoạn nào.

Trường hợp ở Quảng Ngãi cho thấy việc một người đã trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận vẫn chưa đủ để loại trừ hoàn toàn rủi ro nếu hồ sơ địa chính và hiện trạng ngoài thực địa không khớp nhau. Sau nhiều năm kiến nghị, ngày 11/8/2026 tỉnh mới tiếp tục yêu cầu địa phương xác định nguyên nhân và đưa ra lộ trình giải quyết cụ thể.

Vì vậy, với đất đấu giá, bước đáng giá nhất đôi khi không nằm ở việc tính xem nên trả thêm bao nhiêu tiền mỗi mét vuông, mà là đứng đúng tại lô đất, đối chiếu đúng hồ sơ và biết chính xác mình đang trả giá cho thửa nào.