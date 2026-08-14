Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội: Phải để người dân thấy rõ hiệu quả đầu tư của các công trình chống ngập khẩn cấp

ANTD.VN - Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nốt 5 công trình chống ngập úng khẩn cấp đợt 1 trong tháng 8-9/2026; hoàn thành 2 công trình khẩn cấp đợt 2 trong quý 4/2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì cuộc họp

Ngày 14-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả và kế hoạch triển khai 12 công trình xây dựng khẩn cấp để giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.

Tại đây, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, đến hết ngày 30-6-2026, toàn bộ 10 dự án khẩn cấp triển khai giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, phục vụ công tác tiêu thoát nước của khu vực.

Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành; 4 dự án đã hoàn thành hạng mục chính, đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ; còn Dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở đang hoàn thành công tác thanh thải.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, 5 dự án đã hoàn thành được kết nối với hệ thống thoát nước chung, trực tiếp tham gia vào công tác tiêu thoát nước của khu vực. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện công tác vận hành hệ thống, đảm bảo công tác tiêu thoát nước mùa mưa 2026.

Đối với các dự án còn lại (gồm: Dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; dự án hồ điều hòa Phú Đô; dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận; dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hoà Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc; dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hoà Yên Nghĩa 1, xã An Khánh), tiến độ hoàn thành toàn bộ các hạng mục phụ trợ trong tháng 8 và tháng 9-2026.

Đối với dự án khẩn cấp triển khai đợt 2 là dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm, phường Đông Ngạc, UBND phường Đông Ngạc đã bàn giao 100% mặt bằng và đang tiến hành thủ tục phê duyệt phương án để chi trả tiền cho các hộ dân; dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026. Với dự án Đầu tư xây dựng hồ Liên Mạc 1, phường Thượng Cát, UBND phường Thượng Cát đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch ngày 30-7-2026, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá các công trình chống ngập úng khẩn cấp thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua việc giảm đáng kể tình trạng ngập úng cục bộ trong các đợt mưa.

Đối với các công trình còn lại đang thi công, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu của công trình khẩn cấp; trong đó lưu ý phải hoàn chỉnh hạng mục cảnh quan, mặt đường, thảm nhựa để sớm đưa vào sử dụng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục rà soát các điểm ngập úng cục bộ còn tồn tại để xây dựng phương án xử lý triệt để, mục tiêu mùa mưa năm 2027, sẽ khắc phục toàn bộ tình trạng này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, phản ánh khách quan hiệu quả của các công trình chống úng ngập đã được triển khai để người dân thấy rõ hiệu quả đầu tư.