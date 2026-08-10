Hà Nội: Ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng, ông Trần Đức Hải làm Giám đốc Sở Công Thương

ANTD.VN - Ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công Thương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; ông Trần Đức Hải giữ chức Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Cuối giờ sáng nay, 10-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo đó, thành lập Sở Xây dựng mới trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc với Sở Xây dựng; thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ.

Tiếp đó, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác nhân sự.

Ông Võ Nguyên Phong

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (Sở mới sau sáp nhập).

Các phó giám đốc sở, gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long (là Phó Giám đốc Sở Xây dựng trước sáp nhập); Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm (là Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước sáp nhập).

Ông Trần Đức Hải

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, bổ nhiệm ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn (Hà Nội) giữ chức Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Ông Phạm Tuấn Long

Các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Hương; Phạm Xuân Tài; Lê Thị Ánh Mai - là Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao trước sáp nhập; Trần Trung Hiếu; Nguyễn Trần Quang - là Phó Giám đốc Sở Du lịch trước sáp nhập;

Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội.

Bà Ngô Mai Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được giao trọng trách mới

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được giao trọng trách mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, hội nghị hôm nay là đợt công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ nhất từ đầu nhiệm kỳ, với 22 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và 25 quyết định của UBND Thành phố.

Mỗi quyết định điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ đều gắn với yêu cầu nhiệm vụ rất cụ thể; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, giao trách nhiệm của Ban Thường vụ, của HĐND, UBND Thành phố đối với mỗi đồng chí.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc, sâu sát cơ sở, giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với các đồng chí về công tác tại xã, phường, cần đặc biệt chú trọng nắm bắt địa bàn, thực sự gần dân, sát dân cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với các đồng chí được bổ nhiệm, điều động tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố, cần nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của sở, ngành mới.