Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm

ANTD.VN - Ngày 14/8, Bộ GD-ĐT cho biết hiện tỷ lệ sinh viên quốc tế trong tổng số sinh viên tại Việt Nam mới chiếm khoảng 1%; thu hút đầu tư nước ngoài trong giáo dục còn khiêm tốn cần có sự chủ động và thay đổi định hướng hợp tác quốc tế.

Sinh viên nước ngoài học tập cùng sinh viên Việt Nam

Bộ GD-ĐT cho biết, Việt Nam tiếp nhận khoảng 22.000 lưu học sinh nước ngoài mỗi năm, cùng gần 30.000 sinh viên quốc tế học tập ngắn hạn theo các chương trình trao đổi, liên kết. Hợp tác đầu tư cũng từng bước được mở rộng, với 707 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, tổng vốn 993 triệu USD tính đến ngày 15/5/2026.

Trong khi đó, mỗi năm có khoảng 40.000-50.000 người Việt Nam ra nước ngoài học tập; hiện có trên 200.000 du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, trong đó sinh viên theo học các ngành STEM chiếm trên 30%.

Số liệu cho thấy tỷ lệ sinh viên quốc tế trong tổng số sinh viên tại Việt Nam mới khoảng 1%; thu hút đầu tư nước ngoài trong giáo dục còn khiêm tốn; các chương trình liên kết đào tạo vẫn tập trung nhiều ở nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, trong khi sự chuyển dịch sang STEM và các lĩnh vực công nghệ chiến lược còn chậm.

Bộ GD-ĐT đặt ra định hướng chuyển từ “hội nhập về quy mô” sang “hội nhập về chất lượng”, từ tiếp nhận sang chủ động kiến tạo, qua đó đưa hợp tác quốc tế trở thành một nguồn lực phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển của ngành Giáo dục.

Việt Nam không chỉ cần tiếp thu kinh nghiệm quốc tế mà còn cần chủ động chia sẻ những kết quả, mô hình và kinh nghiệm của mình, từng bước nâng cao vai trò, ảnh hưởng và sự hiện diện của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

Được biết, Việt Nam đã chủ động tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì một nền giáo dục bền vững”, diễn ra ngày 8-9/10/2026 tại Hà Nội.