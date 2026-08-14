Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi nhấn mạnh vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Đồng chí Đinh Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt tại cơ sở, trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2026. Qua đó, lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, nắm tình hình, tuyên truyền phòng ngừa và tổ chức phong trào; MTTQ, Ban Công tác Mặt trận phát huy thế mạnh gần dân, sát dân, tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhiều mô hình tự quản về ANTT được duy trì, nhiều vấn đề, mâu thuẫn phát sinh được phát hiện, phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở; các lực lượng nòng cốt trở thành những “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an giữ gìn ANTT.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi chia sẻ tại hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận từ đại diện Tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm thiết thực trong vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Hội nghị công bố quyết định và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi nhằm ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những “cánh tay nối dài” giữ bình yên từ khu dân cư

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao khen

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Công an, sức mạnh vận động Nhân dân của MTTQ; đổi mới tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, chủ động giải quyết các vấn đề ANTT ngay từ địa bàn dân cư.

Hội nghị tiếp tục phát động phong trào trong giai đoạn mới, tăng cường sự gắn kết giữa Công an - MTTQ - lực lượng ở cơ sở - Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng phường Phúc Lợi bình yên, văn minh và phát triển./.