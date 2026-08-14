ANTD.VN - Theo Công văn của Bộ GD&ĐT, để bảo đảm đủ đội ngũ triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, quán triệt và thực hiện nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn gửi UBND các tỉnh, TP hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Trong đó, hướng dẫn cụ thể việc tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển đối với nhà giáo; Bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục; Bổ nhiệm chức danh, xếp lương, bố trí bậc nghề nghiệp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục;....

"Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên"

Cụ thể, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà giáo; Đối với những nội dung pháp luật về nhà giáo không quy định hoặc dẫn chiếu thực hiện thì áp dụng theo pháp luật có liên quan.

Về việc tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, điều động, thuyên chuyển đối với nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục

Để bảo đảm đủ đội ngũ triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, đề nghị tiếp tục thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục đồng thời với việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục; tuyển dụng, tiếp nhận đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau khi sắp xếp. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quán triệt và thực hiện nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên". (Ảnh: Hoa Tiên)

Xác định số lượng nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với số biên chế được giao và số lượng còn thiếu so với định mức quy định để thực hiệnchế độ hợp đồng lao động theo quy định; Bố trí nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo quy định.

Không để xảy ra tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục; Khẩn trương ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo để làm căn cứ bố trí đội ngũ trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục.

Trong đó, cần quy định rõ việc bố trí công tác sau khi kết thúc thời hạn điều động (đối với trường hợp điều động có thời hạn).

Lưu ý bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động theo quy định, bao gồm việc bảo lưu chế độ phụcấp ưu đãi theo nghề.

Việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP8 của Chính phủ. Trong đó, đề nghị lưu ý đến đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 37/2026/NQCP.

Trong thời gian chưa phê duyệt vị trí việc làm theo quy định mới, tiếp tục thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ theo các quyết định phê duyệt vị trí việc làm (theo chức danh nghề nghiệp) đã ban hành trước ngày 1/7/2026.

Tiếp tục thực hiện xếp lương với nhà giáo

Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về định mức số lượng người làm việc, chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức giáo dục và đào tạo để địa phương, cơ sở giáo dục có căn cứ xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm.

Tiếp tục thực hiện việc xếp lương đối với nhà giáo. (Ảnh: Hoa Tiên)

Tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/7/2026.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2026 đến hết ngày 31/12/2026 theo quy định.

Bộ GD&ĐT đã ban hành các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo. Theo đó, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp.

Bộ GD&ĐT chưa ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp, do đó, thời điểm hiện tại chưa yêu cầu giáo viên phải có ngay chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.