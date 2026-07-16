Giao gần 6.500m2 đất đấu giá ở Phú Diễn cho Công ty Nhà Haland xây nhà ở thấp tầng

ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường vừa có quyết định giao 6.490m2 đất trúng đấu giá cho Công ty CP Phát triển nhà Haland để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu CT trong khu tái định cư 8,5ha phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thực hiện dự án xác định tại Bản vẽ Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại ô đất CT trong khu tái định cư 8,5ha phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm được UBND quận Bắc Từ Liêm chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh QH:01, tỷ lệ 1/500 ngày 18/01/2022.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.

Công ty CP Phát triển nhà Haland có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và Quyết định phê duyệt phương án đấu giá số 6268/QĐ-UBND ngày 4/12/2024 của UBND TP đối với diện tích 7.861,6m2 đất gồm có: 544,1m2 đất cây xanh, 2.739,2m2 đất đường giao thông nội bộ và 4.578,3m2 đất để làm đường tạm vào dự án; Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý và vận hành theo quy định của pháp luật và thành phố.

Ô đất ký hiệu CT vừa được TP Hà Nội giao cho Công ty CP Phát triển nhà Haland để xây dựng nhà ở thấp tầng (ảnh Dung Nhi)

UBND Thành phố giao Công ty CP Phát triển nhà Haland có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Phú Diễn để bàn giao đất trên thực địa. Liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Liên hệ với Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng (nếu có) theo quy định. Thực hiện dự án đầu tư theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1369/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND thành phố và quy định của pháp luật có liên quan. Kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

UBND phường Phú Diễn thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình của Công ty CP Phát triển nhà Haland; kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

Ô đất ký hiệu CT trong khu tái định cư 8,5ha phường Phú Diễn được đấu giá vào ngày 27/12/2025.

Giá khởi điểm tại vòng đấu đầu tiên được xác định là 109.858.489 đồng/m2 đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở, tương ứng tổng giá trị khu đất trên 712 tỷ đồng.

Phiên đấu giá có sự tham gia của 4 đơn vị đầu tư, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Khoản tiền đặt trước được xác định bằng 20% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, với 5 vòng đấu bắt buộc. Kết thúc phiên đấu giá ngày 27/12, Ban Tổ chức công bố một đơn vị trúng đấu giá với mức giá 121.859.489 đồng/m2, nâng tổng giá trị quyền sử dụng đất lên trên 790 tỷ đồng, cao hơn gần 77,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm ban đầu.