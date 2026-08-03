Đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết mỗi năm lên 12 ngày.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Dự thảo luật do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Theo đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 112 của Bộ luật Lao động liên quan đến nghỉ lễ, Tết.

Cụ thể, dự thảo luật đã bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ là "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11.

Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, dự thảo luật còn bổ sung quy định: "Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo việc thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề".

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Dự thảo luật do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Theo đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 112 của Bộ luật Lao động liên quan đến nghỉ lễ, Tết.

Cụ thể, dự thảo luật đã bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ là "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11.

Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Tiếp đến, dự thảo luật còn bổ sung quy định: "Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo việc thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề".