Phát huy sức dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

ANTD.VN - Chiều 14-8, Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Láng, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Tham dự Ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đông đảo nhân dân.

113 tin báo – 113 lần người dân chủ động lên tiếng

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn dân; lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, còn Nhân dân là chủ thể và là nguồn sức mạnh quyết định. Quan điểm này càng có ý nghĩa đối với một địa bàn đô thị có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Một trong những điểm sáng nổi bật của phong trào trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 2026 là sự tham gia ngày càng chủ động, thực chất của người dân. Nhân dân đã cung cấp 113 tin báo, tố giác tội phạm cho lực lượng Công an. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, mỗi tin báo không chỉ là nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, phòng ngừa, xử lý vụ việc mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.

Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Láng tặng hoa chúc mừng ngày hội

Các đại biểu tham dự ngày hội

Cùng với đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cung cấp 25 tin báo, hỗ trợ giải quyết 25 vụ việc; tổ chức 343 lượt tuần tra và 686 lượt hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông. Những kết quả này cho thấy phong trào không chỉ được thể hiện trong các đợt cao điểm hay tại Ngày hội, mà đã trở thành hoạt động thường xuyên ở từng tổ dân phố, tuyến đường, khu dân cư.

Đồng chí Vũ Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Láng trình bày diễn văn ngày hội

Công tác tuyên truyền, phòng ngừa cũng được chú trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ. 100% các trường THCS, THPT trên địa bàn đã triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung vào các vấn đề thiết thực như lừa đảo trên không gian mạng, “bắt cóc online”, bạo lực học đường, trường học không ma túy, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, từng bước chuyển từ tư duy xử lý khi vụ việc xảy ra sang chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm.

Từ đồng thuận của nhân dân đến quản trị an ninh trật tự bằng công nghệ

Một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của công tác dân vận và sự đồng thuận trên địa bàn phường là kết quả giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 1 và Dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 1 đạt 100%, không phát sinh tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, tại chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng, 100% hộ dân đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, không phải tổ chức cưỡng chế.

3 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Công an tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trao khen thưởng của Giám đốc CATP Hà Nội

Trao khen thưởng của Chủ tịch UBND phường Láng cho các tập thể, cá nhân

Trao khen thưởng của Chủ tịch UBND phường Láng cho các tập thể

Kết quả trên không chỉ là thành công của một dự án mà còn cho thấy hiệu quả của việc nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Khi người dân hiểu, tin và đồng thuận, những vấn đề khó có thể được giải quyết bằng thuyết phục, đối thoại và sức mạnh của sự đồng lòng.

Cùng với phát huy sức dân, phường Láng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị an ninh, trật tự. Đảng ủy phường xác định phát triển, nâng cao hiệu quả Trung tâm camera giám sát, hướng tới trên 300 mắt camera, từng bước bao phủ các khu vực trọng điểm. Mục tiêu là kết hợp hiệu quả giữa nguồn tin từ nhân dân, lực lượng chuyên trách, dữ liệu và công nghệ, chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa.

Tại Ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Bộ Công an trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 3 cá nhân; Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen; Chủ tịch UBND phường Láng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào và xây dựng địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng phát biểu tại ngày hội

Thời gian tới, phường Láng xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị; chuyển mạnh từ “xử lý” sang “phòng ngừa”, từ “nắm vụ việc” sang “nắm địa bàn, nắm dân, nắm nguy cơ”; xây dựng lực lượng Công an phường vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Với phương châm lấy sự bình yên, an toàn và cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Láng đang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Mỗi người dân là một chủ thể, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi tổ dân phố là một địa bàn tự quản; từ đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ bình yên cho địa bàn.