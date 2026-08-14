ANTD.VN - Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ, người lao động An ninh Thủ đô xin chia buồn cùng tang quyến Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Chúc, công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương đã từ trần lúc 18h29 ngày 13/1/2026 tức mùng 1/7 năm Bính Ngọ 2026.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Chúc (SN 1960), công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương (đã nghỉ hưu), từ trần vào hồi 18h29 phút ngày 13-8-2026, tức mùng 1-7 năm Bính Ngọ 2026, hưởng thọ 67 tuổi.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Chúc là phu quân của đồng chí Trung tá Phạm Thị Thu Hà, cán bộ Ban Trị sự - An ninh Thủ đô.

Nhận được tin Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Chúc qua đời, Ban Biên tập, cán bộ chiến sỹ, người lao động, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến đồng chí Phạm Thị Thu Hà và xin được sẻ chia nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn này.