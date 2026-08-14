Phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

ANTD.VN - Ngày 14-8, UBND phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026.

Đây là dịp quan trọng để khẳng định sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Đồng chí Nguyễn Tùng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trình bày diễn văn khai mạc

Trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Tùng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhấn mạnh:

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và Ban Chỉ đạo phong trào, với vai trò nòng cốt của Công an phường, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới; các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả; Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Cửa Nam tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Tùng Lâm đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở;

Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tặng hoa chúc mừng ngày hội

Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, gia đình và công dân cần gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và những yếu tố gây mất ANTT.

Đồng thời, tích cực tham gia các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng tổ dân phố, phường, cơ quan, doanh nghiệp “An toàn về ANTT”, xây dựng gia đình bình yên, khu dân cư văn hóa, an toàn.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trung tá Vũ Mạnh Hải - Phó trưởng Công an phường Cửa Nam báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường

Thay mặt Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Cửa Nam, Trung tá Vũ Mạnh Hải - Phó trưởng Công an phường Cửa Nam báo cáo kết quả công tác năm 2026.

Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm, triển khai bài bản với nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình cụ thể; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phong trào tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và trong đồng bào các tôn giáo.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới về nội dung, hình thức, tập trung vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đến ngày 1-8-2026, phường đã thành lập 16 tổ bảo vệ ANTT với 109 thành viên, bảo đảm mỗi tổ dân phố đều có lực lượng nòng cốt hỗ trợ Công an phường. 100% thành viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phòng thủ dân sự, điều tiết giao thông và sử dụng công cụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, nhiều mô hình phù hợp với tình hình địa bàn đã được triển khai như: “Giao ban, rà soát tình hình ANTT tại các Tổ dân phố”, “Tổ dân phố Ba nhất về ANTT”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống camera an ninh phục vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, xây dựng phường Cửa Nam đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đánh giá xuất sắc, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ động phòng ngừa, giữ vững bình yên từ mỗi góc phố, nếp nhà

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công an phường, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đóng góp tích cực của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến khó lường. Do đó, yêu cầu đặt ra là cả hệ thống chính trị và Nhân dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương; lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật.

Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp vận động quần chúng; mỗi người dân tích cực chấp hành pháp luật, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

"Tôi tin tưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Cửa Nam sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, bước lên những tầm cao mới, giữ vững bình yên cho mỗi góc phố, mỗi nếp nhà hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2026 và những năm tiếp theo…" - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam bày tỏ.

Thượng tá Trần Xuân Hải - Trưởng Công an phường Cửa Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, Thượng tá Trần Xuân Hải - Trưởng Công an phường Cửa Nam khẳng định, sau sáp nhập, với vị trí là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô, địa bàn phường đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm ANTT.

Để cụ thể hóa chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Công an phường xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch bảo đảm ANTT sát thực tiễn; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào được nhận khen thưởng của lãnh đạo các cấp

Công an phường sẽ tăng cường bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm thông qua các nền tảng số, mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Đặc biệt, lực lượng Công an phường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho 109 thành viên thuộc 16 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” trong nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững bình yên địa bàn, phục vụ nhân dân.