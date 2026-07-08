Đề xuất tăng mức đặt cọc đấu giá đất thấp nhất là 20%

ANTD.VN - Góp ý vào dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh tăng mức đặt cọc đấu giá đất từ 10-50% hiện nay lên mức 20-50%, tức đặt cọc thấp nhất là 20%.

Một phiên đấu giá đất ở Hà Nội (ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 344/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Thông báo nêu rõ, Phó Thủ tướng đã cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát bảo đảm dự án Luật bám sát mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bảo đảm tính ổn định, lâu dài của dự án Luật sau khi được ban hành.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, đặc biệt là các loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá dịch vụ trong khai thác, sử dụng các công trình, dự án BOT, dự án do Nhà nước đầu tư; có quy định bao quát nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá trong tương lai (nếu có).

Điểm mới đáng chú ý tại dự thảo luật này là một số quy định để nâng cao hiệu quả xử lý tài sản công, phòng, ngừa việc thao túng kết quả đấu giá. Đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh tăng mức đặt cọc đấu giá đất từ 10-50% hiện nay lên mức 20-50% (tại Điều 29 dự thảo Luật).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Về phát triển đấu giá tài sản của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thúc đẩy phát triển đấu giá tự nguyện, trên cơ sở bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện, chi phí tuân thủ thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu, bảo vệ người mua ngay tình, minh bạch thông tin và xử lý nhanh các tranh chấp (nếu có).