Ứng Hòa đấu giá thành công 34 thửa đất, giá cao nhất hơn 41 triệu đồng/m2

ANTD.VN - Xã Ứng Hòa vào cuối tuần vừa qua đã đấu giá thành công quyền sử dụng đối với 34 thửa đất, thu về 119 tỷ đồng.

Sáng 11/7, Ban QLDA Đầu tư - hạ tầng xã phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34/62 thửa đất đủ điều kiện tại khu Đồng Trước Dưới, thôn Hùng Vương, xã Ứng Hòa ( trước đây là thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa cũ).

Tham dự phiên đấu giá có 65 khách.

34 thửa đất được đưa ra đấu giá có tổng diện tích gần 4.200 m2, thuộc quỹ đất ở được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm áp dụng thống nhất là 8.026.000 đồng/m2, bước giá 17.000.000 đồng/m2; tại vòng đấu thứ hai và thứ ba, mức chênh lệch giá được quy định là 200.000 đồng/m2.

Phiên đấu giá 34 thửa đất ở xã Ứng Hòa vào cuối tuần qua

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua 3 vòng bắt buộc, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và khách quan. Kết thúc phiên đấu giá, 34/34 thửa đất đều được đấu giá thành công. Mức giá trúng thấp nhất đạt 25.026.000 đồng/m2, mức giá trúng cao nhất đạt 41.226.000 đồng/m2, tương đương 5,13 lần giá khởi điểm. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá đạt 118 tỷ 849 triệu đồng.

Xã Ứng Hòa đánh giá, việc đấu giá thành công 34 lô đất không chỉ khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực quan trọng cho ngân sách địa phương mà còn góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, và nâng cao chất lượng các công trình phục vụ dân sinh.