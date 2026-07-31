Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu đất “vàng” hơn 3.300m2 ở Ba Đình

ANTD.VN -UBND TP Hà Nội vừa có quyết định huỷ công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất hơn 3.300 m2 để xây khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát.

Tại quyết định này, UBND TP Hà Nội cho biết Công ty TNHH Duyên Hà - đơn vị trúng đấu giá khu đất xây khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình - đã không nộp đủ tiền theo quy định. Do đó, thành phố đã hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá với doanh nghiệp này.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, Duyên Hà đã trúng đấu giá khu đất rộng 3.366 m2 này với số tiền 1.379 tỷ đồng, gấp đôi mức khởi điểm. Trước khi đấu giá, doanh nghiệp đã đặt cọc hơn 135 tỷ đồng, tương ứng 20% giá khởi điểm.

Khu đất "vàng" 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình, Hà Nội

Cuối tháng 6, Công ty Duyên Hà có đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá, việc này cũng đồng nghĩa Công ty sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Thành phố yêu cầu Công ty Duyên Hà làm việc với các cơ quan thuế, tài chính, và phát triển quỹ đất để được hướng dẫn hoàn trả số tiền chênh lệch so với tiền đặt cọc.

Theo kế hoạch được duyệt trước đây, dự án khách sạn ở số 18 Cao Bá Quát có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 911 tỷ đồng. Trong đó, chi phí khởi điểm cho đấu giá đất khoảng 679 tỷ và xây dựng là 232 tỷ đồng. Dự án có chiều cao tối đa 6 tầng với tổng diện tích sàn hơn 15.900 m2, thời hạn hoạt động 50 năm.

Công ty Duyên Hà được thành lập vào tháng 11/1993, trụ sở ở phường Tương Mai, Hà Nội. Theo giới thiệu, công ty này khởi điểm là đơn vị chuyên xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và hệ thống lưới điện, trạm biến áp. Sau đó, họ mở rộng sang một số lĩnh vực khác như sản xuất vật liệu xây dựng với nhà máy xi măng ở tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh việc bị huỷ kết quả đấu giá khu đất “vàng” ở Ba Đình, căn cứ điều 70 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Công ty này có nguy cơ bị cấm tham gia đấu giá 6 tháng đến 5 năm vì lỗi bỏ cọc khiến kết quả đấu giá bị hủy.