Trường Công an đầu tiên công bố điểm chuẩn

ANTD.VN - Các trường, học viện Công an nhân dân năm 2026 đang cập nhật mức điểm trúng tuyển năm 2026, trong đó đơn vị công bố đầu tiên là Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là đơn vị đầu tiên khối công an công bố điểm chuẩn.

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy ngoài ngành công an (hệ dân sự) năm 2026.

Năm 2026, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tuyển 250 chỉ tiêu hệ dân sự, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở 4 tổ hợp A00, A01, D01, D07.

Theo đó, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hệ dân sự có điểm chuẩn là 15 điểm. Mức này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có.

Tất cả thí sinh trúng tuyển chính thức phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, hoàn thành trước 17h ngày 21/8. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem như từ chối nhập học và bị hủy kết quả xét tuyển.

Ngoài hệ dân sự, nhà trường tuyển 200 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy, gồm 100 chỉ tiêu (90 nam, 10 nữ) phía Bắc (tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế trở ra) và 100 chỉ tiêu (90 nam, 10 nữ) phía Nam (tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

Năm 2026, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển.

Các học viện, trường Công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.