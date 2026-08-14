Chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn

ANTD.VN - Sáng 14/8/2026, Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao, đưa vào vận hành Trung tâm camera giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.

Dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Văn Đệ - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng. Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường, chủ trì buổi lễ.



Khánh thành và bàn giao Trung tâm camera giám sát an ninh, trật tự phường Hai Bà Trưng

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thời gian qua, hệ thống camera an ninh trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa và xác minh, xử lý vụ việc. Thực tế cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2026, Công an phường đã phát hiện, điều tra, khám phá các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật: Bắt 3 vụ cờ bạc (gần 20 đối tượng) ở khu vực Hồ Thiền Quang qua hệ thống giám sát camera, 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (8 đối tượng), 2 vụ trộm cắp tài sản (8 đối tượng); 1 vụ gây rối trật tự công cộng (6 đối tượng). Tổng số phạt nguội 272 trường trong đó phạt qua hình ảnh camera của CAP là 112 trường hợp chiếm 41,2%.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường cho biết thông qua hệ thống camera, lực lượng Công an phường sẽ chủ động nắm tình hình địa bàn, phát hiện sớm các vụ việc liên quan ANTT, giải quyết “5 điểm nghẽn”; truy vết đối tượng, phương tiện phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc; theo dõi tình hình trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; hỗ trợ điều tiết giao thông tại các khu vực đông người; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tại cơ sở. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai mô hình tổ tuần tra bằng xe đạp, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp với khai thác thông tin từ hệ thống camera.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường phát biểu tại buổi lễ

Với mục tiêu “Ứng dụng công nghệ – chủ động phòng ngừa – bảo đảm an ninh, trật tự – vì cuộc sống bình yên của nhân dân” Công an phường xác định lộ trình thực hiện cụ thể gồm 3 lớp: Hạt nhân xương sống với 223 camera AI do Công an TP đầu tư, lớp giám sát địa bàn với 46 camera và lớp sức mạnh toàn dân với 300 camera len lỏi sâu vào các ngõ, ngách, tổ dân phố. Sau khi hoàn thiện sẽ có 599 camera "phủ sóng" toàn địa bàn phường Hai Bà Trưng.

Sau khi hoàn thiện sẽ có 599 camera "phủ sóng" toàn địa bàn phường Hai Bà Trưng

Việc đưa Trung tâm camera giám sát vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Toàn bộ dữ liệu từ 3 mạng lưới trên sẽ hội tụ về Trung tâm Camera giám sát đặt tại trụ sở Công an phường, được lắp đặt 16 màn hình theo dõi. Trung tâm sẽ hoạt động 24/24 giờ, phục vụ công tác trực ban, chỉ huy điều hành và xử lý tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, CAP sẽ trang bị bộ đàm tại trung tâm kết nối trực tiếp các tổ tuần tra để thông báo về tình hình xử lý các điểm vi phạm khi phát hiện qua hệ thống trung tâm giám sát, thiết lập nhóm zalo với lực lượng an ninh trật tự cơ sở sử dụng xe đạp tuần tra có mặt xử lý khi xảy ra các vụ việc, các vấn đề vi phạm về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, giải quyết các điểm nghẽn .

Trung tâm sẽ hoạt động 24/24 giờ, phục vụ công tác trực ban, chỉ huy điều hành và xử lý tình huống khẩn cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường ghi nhận và biểu dương Công an phường, các bộ phận chuyên môn, đơn vị thi công, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đã phối hợp, hỗ trợ, đóng góp để Trung tâm được đầu tư, nâng cấp và hoàn thành đúng yêu cầu đề ra. Trung tâm Giám sát camera sau khi được nâng cấp sẽ là một trong những công cụ quan trọng giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm, xử lý nhanh, chính xác các vụ việc phát sinh, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, ổn định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại buổi lễ.

“Khánh thành nâng cấp Trung tâm Giám sát camera an ninh là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là phải quản lý tốt, vận hành hiệu quả và khai thác đúng mục đích, để mỗi hình ảnh, mỗi thông tin từ hệ thống camera thực sự trở thành một nguồn lực phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân”, đồng chí Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện các cấp lãnh đạo đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa Trung tâm giám sát camera an ninh đi vào hoạt động.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Việc đưa Trung tâm giám sát camera vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng địa bàn an toàn