Giao ban an ninh trực tuyến, 'gỡ khó' an ninh trật tự tại cơ sở

ANTD.VN - Công an xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức hội nghị giao ban công tác an ninh, trật tự (ANTT) tháng 8/2026 dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm trụ sở Công an xã đến 14 điểm cầu tại các thôn trên địa bàn. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực tiễn, phân tích các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ và giao nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ANTT những tháng cuối năm 2026...

Chuyển trạng thái tiếp nhận thông tin

Đúng 19h30, hệ thống màn hình tại điểm cầu trung tâm trụ sở Công an xã Tam Hưng đồng loạt kết nối tín hiệu thông suốt với 14 nhà văn hóa thôn. Hội nghị giao ban tháng 8/2026 đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn đang "nóng" trên địa bàn.

Việc chuyển đổi phương thức giao ban định kỳ sang hình thức trực tuyến là bước đi cụ thể hóa đề án chuyển đổi số, đưa công nghệ thông tin vào phục vụ trực tiếp công tác chỉ huy, điều hành của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Ban chỉ huy Công an xã Tam Hưng tại điểm câu trung tâm

Khoảng cách địa lý được xoá bỏ, Ban chỉ huy Công an xã có thể nắm bắt trực tiếp toàn cảnh tình hình từ 14 thôn cùng lúc, nghe từng phản ánh của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và đại diện người dân đồng thời luồng thông tin chỉ đạo từ Công an xã đến Cảnh sát khu vực và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xuyên suốt, đảm bảo kịp thời và chính xác.

Theo báo cáo tổng hợp tại điểm cầu trung tâm, trong tháng 8/2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình thực tế đang đặt ra hàng loạt bài toán nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an xã Tam Hưng phải chủ động thay đổi phương thức quản lý. Đặc biệt, sự xuất hiện của các "siêu dự án" đang làm thay đổi cơ cấu dân cư và đặt áp lực lớn lên công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Áp lực quản lý khi địa bàn đô thị hóa nhanh

Nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là những tác động trực tiếp từ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công dự án khu đô thị thể thao Olympic và các khu tái định cư. Qua hệ thống trực tuyến, đại diện các điểm cầu thôn lần lượt báo cáo chi tiết về những biến động tại khu dân cư mình quản lý.

Sự hình thành của các đại công trường kéo theo lượng lớn người lao động từ nhiều địa phương khác đổ về lưu trú. Dân số cơ học tăng nhanh trong thời gian ngắn kéo theo những phức tạp về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm trộm cắp tài sản tại các lán trại công trình, tệ nạn cờ bạc và các mâu thuẫn sinh hoạt trong nội bộ người lao động...

Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và đại diện người dân đóng góp ý kiến tại hội nghị

Một vấn đề "nóng" khác được đại diện các thôn liên tục kiến nghị qua đường truyền trực tuyến là trật tự an toàn giao thông. Quá trình thi công dự án khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội đòi hỏi lưu lượng lớn phương tiện vận tải siêu trường, siêu trọng hoạt động. Tại các điểm cầu, người dân phản ánh tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển với mật độ dày đặc, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên các trục đường liên thôn, nhất là vào những khung giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan tầm.

Đứng trước thực trạng trên, kiến nghị từ cơ sở tập trung vào việc yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường các ca tuần tra vũ trang; đề xuất khảo sát, lắp đặt mới và mở rộng hệ thống camera an ninh tại các ngã tư, khu vực giáp ranh dự án để phục vụ công tác giám sát từ xa. Đồng thời, các thôn cũng đề nghị Công an xã xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ hơn để giải quyết dứt điểm các vụ việc xô xát, mất trật tự công cộng

Không để phát sinh điểm nóng

Kết luận hội nghị, Đại úy Bùi Huy Bình - Trưởng Công an xã Tam Hưng yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phải thay đổi tư duy, chủ động bám sát địa bàn. Yêu cầu cao nhất được đặt ra là phải nắm chắc tình hình "từ sớm, từ xa, từ cơ sở". Lực lượng Cảnh sát khu vực được giao nhiệm vụ chủ công, phối hợp chặt chẽ với Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tiến hành tổng rà soát nhân khẩu tại các khu vực lán trại, nhà trọ quanh dự án khu đô thị thể thao Olympic; lập danh sách quản lý di biến động của người lao động ngoại tỉnh.

Đại uý Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trưởng Công an xã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu siết chặt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự.

Trong đó, tập trung triệt phá tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "tín dụng đen", cờ bạc và đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đối với trật tự giao thông, Công an xã sẽ tổ chức lực lượng chốt trực, phân luồng tại các điểm đen nguy cơ; đồng thời làm việc trực tiếp với các đơn vị nhà thầu, yêu cầu ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn khi vận chuyển vật liệu.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, Thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Công an xã Tam Hưng xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững thế chủ động; phát huy tối đa vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật.

Mọi kiến nghị chính đáng từ cơ sở phải được tiếp nhận thông suốt, mọi mâu thuẫn phải được phân công lực lượng giải quyết dứt điểm ngay tại địa bàn dân cư, kiên quyết bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, đồng chí Trưởng Công an xã Tam Hưng cho biết.