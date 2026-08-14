TIN BUỒN: Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Chúc từ trần

ANTD.VN - Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Chúc (SN 1960), công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương (đã nghỉ hưu) từ trần vào hồi 18h29 phút ngày 13/8/2026, tức ngày mùng 1/7 năm Bính Ngọ 2026, hưởng thọ 67 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Chúc, công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 18h29 phút ngày 13/8/2026, tức ngày mùng 1/7 năm Bính Ngọ 2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 67 tuổi.

Lễ viếng Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Chúc được tổ chức từ 08h15 đến 09h15 Chủ nhật ngày 16/08/2026, tại Nhà tang lễ số 5 Nghĩa trang Văn Điển, TP. Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 09h15 ngày Chủ nhật 16/8/2026, tức mùng 4/7 năm Bính Ngọ 2026.

Hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội); an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên - Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Bà quả phụ Phạm Thị Thu Hà cùng các con kính báo!