Chương trình nghệ thuật chính luận "81 Mùa bình yên" do Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại Khu vực tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vào 20h ngày 15-8-2026.

Được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, chương trình tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô, qua đó truyền tải thông điệp về sự bình yên của mảnh đất ngàn năm văn hiến được vun đắp từ truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa, sự hy sinh, bản lĩnh và trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội.

Ban tổ chức họp rà soát tổng thể, sẵn sàng tổ chức thành công chương trình nghệ thuật "81 Mùa Bình Yên"

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo, sự kiện sẽ có 7.600 người tham gia là đại biểu, khách mời, cán bộ chiến sỹ, người dân và du khách.

Tại cuộc họp ban tổ chức, đại diện các đơn vị đã báo cáo công tác chuẩn bị, tiến độ thực hiện công việc, cùng nhau rà soát và trao đổi để phối hợp nhuần nhuyễn, xuyên suốt, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tốt các mảng việc được giao, mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn, tổ chức chương trình ấn tượng, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho đại biểu, khách mời và nhân dân.

Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tỉ mỉ, chỉn chu từ những chi tiết nhỏ nhất như công tác đón tiếp đại biểu, cắt tỉa cây xanh, trang trí cây cảnh khu vực sân khấu chính tạo không gian xanh, bố trí những cây nước, hay nhà vệ sinh di động dọc các tuyến phố sự kiện diễn ra để phục vụ nhân dân, đảm bảo văn minh đô thị cho sự kiện.

Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp một số đơn vị đảm bảo an toàn xuyên suốt sự kiện. Chuyên đề An ninh Thủ đô cùng một số đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đậm nét, lan tỏa sự kiện tới các tầng lớp quần chúng nhân dân, trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Đại diện các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị, cùng nhau rà soát các mảng việc liên quan

Sẵn sàng đảm bảo an toàn tuyệt đối, tổ chức thành công sự kiện

Bên cạnh các tiết mục ca nhạc, chương trình nghệ thuật "81 Mùa bình yên" còn công diễn các vở kịch: "Đấu trí", "Lằn ranh công lý", "Phía sau bình yên", tái hiện sự mưu trí, dũng cảm, hợp đồng tác chiến của lực lượng Công an Thủ đô trong các chuyên án gây tiếng vang lớn như vụ lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, vụ "chạy" bệnh án tâm thần xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, hay sự hy sinh cao cả của 3 chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cầu Giấy trong khi làm nhiệm vụ...

Cùng với đó, đến với sự kiện, người dân còn được thưởng thức quân nhạc, xem Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn (dự kiến từ 16h ngày 14-8, và từ 16h ngày 15-8) quanh hồ Hoàn Kiếm và chụp ảnh lưu niệm.