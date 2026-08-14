100% học sinh đoạt giải, Việt Nam trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế

Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất.

Thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026, ngày 14/8, Bộ GD-ĐT cho biết, Đội tuyển Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi, kết quả 100% học sinh đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen. Cụ thể như sau:

Em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng; Em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng: Huy chương Bạc; Em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc; Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình: Bằng khen.

Đáng chú ý, Nguyễn Hữu Tuấn đã tạo dấu ấn nổi bật trên đấu trường Olympic quốc tế khi liên tiếp giành Huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic thế giới chỉ trong vòng một tuần. Sau khi giành Huy chương Vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 tổ chức tại Kazakhstan, em tiếp tục xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2026 tổ chức tại Uzbekistan.

Được biết, Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc quốc tế, gồm: Huy chương Vàng IOAI các năm 2025, 2026; Huy chương Vàng APIO 2026; Huy chương Vàng IOI 2026; Huy chương Bạc IOI 2024 và Huy chương Bạc APIO 2024.

Kỳ thi IOI lần thứ 38 được tổ chức trực tiếp từ ngày 9/8 đến ngày 16/8/2026 tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan. Kỳ thi IOI 2026 với sự tham gia chính thức của 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nga, Belarus, Israel và Turkmenistan dự thi dưới lá cờ Olympic). Kết quả, có 188 thí sinh đoạt Huy chương (32 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 94 Huy chương Đồng), chiếm tỷ lệ 50% số thí sinh tham dự và 42 thí sinh được tặng Bằng khen.

Với kết quả 100% thí sinh đều đạt giải, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (kết quả công bố trên website của Ban Tổ chức IOI 2026, không xếp hạng các đội dự thi dưới cờ Olympic).