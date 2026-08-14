Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ

ANTD.VN - Giải bóng đá Cụm Thi đua số 16 – Công an Thành phố Hà Nội lần thứ Nhất năm 2026 đã bế mạc sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn về tinh thần thể thao, đoàn kết giữa lực lượng Công an các đơn vị.

Giải đấu được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2026).

Tham dự lễ bế mạc có Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an xã Quảng Bị, Cụm phó Cụm Thi đua số 16.

Sôi nổi Giải bóng đá Cụm Thi đua số 16 – Công an Thành phố Hà Nội lần thứ Nhất năm 2026

Khởi tranh trong hai ngày 12 và 13/8, giải thu hút gần 150 vận động viên đến từ 9 đội bóng thuộc Công an các đơn vị trong Cụm Thi đua số 16 - Công an Thành phố Hà Nội. Qua 13 trận đấu tại vòng bảng và các vòng đấu quyết liệt, hấp dẫn, các cầu thủ đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Kết quả chung cuộc: Giải Nhất thuộc về Công an xã Tam Hưng; Giải Nhì thuộc về Công an xã Bình Minh; Giải Ba thuộc về Công an xã Xuân Mai; Giải Khuyến khích thuộc về Công an xã Trần Phú.



Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an xã Quảng Bị, Cụm phó Cụm Thi đua số 16 trao giải cho các đội bóng có thành tích xuất sắc nhất



Các giải cá nhân gồm: Vua phá lưới thuộc về đồng chí Đào Trí Đạt (Công an xã Xuân Mai) và Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về đồng chí Lưu Văn Luận (Công an xã Bình Minh).

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Giải đấu là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe đồng thời là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Cụm. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.