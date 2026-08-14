Nguyên Đại sứ Palestine phẫu thuật điều trị rách sụn chêm tại Việt Nam

ANTD.VN - Nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam vừa được phẫu thuật nội soi khớp gối tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau hơn 2 tháng đau kéo dài do tai nạn sinh hoạt.

Ở tuổi 65, nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam gặp tai nạn sinh hoạt, dẫn đến chấn thương khớp gối phải. Sau hơn 2 tháng chịu những cơn đau kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt, ông quyết định lựa chọn điều trị tại Việt Nam.

Qua thăm khám và đánh giá tình trạng khớp gối, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác định người bệnh bị rách sụn chêm trong khớp gối phải.

Sau khi được tư vấn về mức độ tổn thương và các phương án điều trị, người bệnh lựa chọn phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi để xử trí tổn thương sụn chêm.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phẫu thuật nội soi khớp gối cho phép bác sĩ quan sát trực tiếp các cấu trúc bên trong khớp, từ đó đánh giá tổn thương và tiến hành xử trí qua những đường vào nhỏ.

Trong trường hợp này, các đường vào khớp có kích thước khoảng 0,5cm. Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian ngắn.

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ngồi dậy và bắt đầu tập vận động khớp gối ngay trong ngày.

Người bệnh cho biết mối liên hệ của ông với Việt Nam đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước. Ông biết đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ những năm 1980, khi sang Việt Nam với tư cách lưu học sinh Palestine.

“Ngay từ khi đó, tôi đã biết đây là một bệnh viện trung ương hàng đầu của Việt Nam, quy tụ nhiều chuyên gia và bác sĩ giỏi. Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, tôi vẫn luôn theo dõi sự phát triển của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, nguyên Đại sứ Palestine chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật, người bệnh dành lời cảm ơn tới PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cùng các cán bộ, nhân viên y tế đã chăm sóc, hỗ trợ ông trong quá trình điều trị. Ông đặc biệt nhắc đến đội ngũ điều dưỡng, những người trực tiếp theo dõi và chăm sóc người bệnh hằng ngày.