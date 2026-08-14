Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bệnh viện Nhi Hà Nội

Dự và chỉ đạo Ngày hội có đồng chí Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội; chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an phường phường Dương Nội cùng cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, TS.Ngô Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội đã ôn lại truyền thống 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

TS. Ngô Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội phát biểu khai mạc

Việc Đảng, Nhà nước quyết định lấy ngày 19-8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng ngày hội

Báo cáo kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, TS.Ngô Quang Hùng cho biết, với sự quan tâm, hướng dẫn của các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội, Bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mô hình nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động khám, chữa bệnh; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bệnh, người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ.

Các mô hình, cách làm trong phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh, tạo môi trường an toàn, thân thiện để cán bộ y tế yên tâm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Trong khuôn khổ Ngày hội, đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu, Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với lực lượng CATP Hà Nội, Công an phường Dương Nội chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, xử lý các vụ việc phát sinh từ sớm, từ xa.

Đồng chí Vũ Thu Hà trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chương trình giao lưu, hỏi - đáp do Bệnh viện phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội và Công an phường Dương Nội tổ chức cũng tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến phòng, chống tội phạm; xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung bác sĩ, nhân viên y tế; phòng ngừa, đấu tranh với thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, vừa bảo đảm yêu cầu thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Vũ Thu Hà gửi tới Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô lời chúc mừng Ngày truyền thống của lực lượng CAND; ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Nhi Hà Nội với các phòng chức năng CATP Hà Nội trong tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Đồng chí Vũ Thu Hà trao quà cho các bệnh nhi

Đồng thời đề nghị thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với mục tiêu cao nhất là phục vụ người bệnh, chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhi - những mầm non tương lai của đất nước.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP trao khen cho các cá nhân

Tiếp tục chủ động xây dựng các phương án, tổ chức diễn tập xử lý tình huống, tăng cường cảnh báo sớm, phát hiện sớm nguy cơ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

Cùng với đó, phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, nhân rộng các mô hình mới; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia phong trào, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Các đại biểu dự ngày hội

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bệnh viện Nhi Hà Nội không chỉ là dịp biểu dương những kết quả đạt được mà còn tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, nhân văn, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô.