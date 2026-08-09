Đề xuất 16 nhóm công chức, viên chức phải định kỳ luân chuyển

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất 16 nhóm vị trí công tác phải chuyển đổi định kỳ từ đủ 3 đến 5 năm, trong đó có nhóm cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ người có công, cấp giấy phép lao động.

16 nhóm vị trí công tác của công chức, viên chức được đề xuất định kỳ chuyển đổi

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo dự thảo, quy định mới áp dụng với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thường xuyên và trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ cùng một số lĩnh vực khác do Bộ Nội vụ quản lý.

Phạm vi áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; UBND tỉnh, thành phố; UBND xã, phường, đặc khu.

Dự thảo liệt kê 16 nhóm vị trí phải định kỳ chuyển đổi, gồm: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Tổ chức tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm;

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế;

Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp;

Thẩm định và công nhận hồ sơ địa giới hành chính các cấp; hồ sơ đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính; hồ sơ đề án và quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, phường, đặc khu loại đặc biệt;

Thẩm định đề án thí điểm cải cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ;

Thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt điều lệ các hội thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo;

Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Thẩm định hồ sơ người có công với cách mạng;

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về dịch vụ lưu trữ, chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

Thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Thẩm định và cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

Thẩm định hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi đối với 16 nhóm vị trí được đề xuất từ đủ 3 năm đến 5 năm, giữ nguyên so với Thông tư 3/2022. Điều kiện áp dụng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thường xuyên và trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc.

Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng quy định mới nhằm cập nhật những lĩnh vực Bộ Nội vụ tiếp nhận từ Bộ LĐ-TB&XH trước đây, cùng các quy định mới về điều kiện kinh doanh và cung cấp dịch vụ lưu trữ.

Dự thảo cũng bỏ nội dung tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khỏi danh mục. Cơ quan soạn thảo lý giải Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Luật Viên chức năm 2025 không còn một số nhiệm vụ này như quy định trước đây.