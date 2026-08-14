Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng Dự án hệ thống camera AI

ANTD.VN -Ngày 14/8/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị rà soát, thống nhất các nội dung triển khai Dự án hệ thống camera AI theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, cùng đại diện các công ty được giao thầu và đại diện chỉ huy một số phòng chức năng CATP.

Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu trình bày những nội dung cần trao đổi với đơn vị nhà thầu

Được sự phân công của lãnh đạo CATP, Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu đã báo cáo, thông tin về tiến độ, công tác chuẩn bị, phương án tổ chức triển khai của các đơn vị và các nội dung liên quan, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình thực hiện Dự án.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2105 ngày 20/4/2026 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án “Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 05 điểm nghẽn của Thành phố”; Quyết định số 3479 ngày 11/7/2026 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt Dự án nêu trên. Đến nay, Dự án đã chuyển sang giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện và đã giao thầu Dự án cho các đơn vị.

Để bảo đảm tiến độ đề ra, Trung tá Lê Công Trung đã nêu các nhóm nội dung đề nghị đại diện các nhà thầu trao đổi, làm rõ trong quá trình triển khai Dự án, tập trung vào tiến độ, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các đơn vị; giá, nhập khẩu, cung ứng thiết bị; thanh toán và biện pháp kiểm soát số lượng thiết bị…

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đại diện các phòng chức năng CATP phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố và chỉ huy các phòng chức năng CATP đã phát biểu tham gia đóng góp ý kiến đối với từng nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, thống nhất phương án và các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai Dự án trong thời gian tới.

Đại diện các nhà thầu báo cáo tại hội nghị

Trên cơ sở các nội dung, yêu cầu được đặt ra, đại diện các nhà thầu đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai, khả năng cung ứng thiết bị và các điều kiện phục vụ thi công; đồng thời nêu các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý. Các đơn vị cam kết sẽ bố trí, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện các hạng mục theo kế hoạch.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, nhà thầu cần xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao độ triển khai Dự án, bảo đảm các hạng mục được thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Đối với các nhà thầu, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu phải có cam kết cụ thể về tiến độ, chất lượng và cơ chế thanh toán; chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai ngay các phần việc được giao, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Đối với các đơn vị CATP, đồng chí Giám đốc yêu cầu tăng cường phối hợp với các nhà thầu trong công tác khảo sát, rà soát các vị trí triển khai, bảo đảm khảo sát đúng, trúng với yêu cầu và tình hình thực tế; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện để các hạng mục được triển khai liên tục, đồng bộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra và báo cáo tiến độ theo từng tuần. Các nhà thầu và đơn vị CATP có liên quan phải cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện, những phần việc đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai, cũng như khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Qua đó, kịp thời đánh giá tiến độ, xác định trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với những nội dung còn chậm hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Qua hội nghị, các nội dung trọng tâm trong quá trình triển khai Dự án đã được trao đổi, làm rõ, tạo cơ sở để các đơn vị, nhà thầu thống nhất phương án thực hiện, tăng cường phối hợp và tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.